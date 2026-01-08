

Cambodge: des centaines d'Indonésiens "libérés" des centres de cyberarnaque

Phnom Penh, Cambodge | AFP | lundi 19/01/2026 - Des centaines d'Indonésiens ont été récemment "libérés" de centres de cyberarnaque au Cambodge, a indiqué lundi l'Indonésie après que le gouvernement cambodgien a affirmé intensifier sa lutte contre cette industrie clandestine lucrative.



Les récentes opérations des forces de l'ordre cambodgiennes ont conduit "de nombreuses organisations criminelles (...) à libérer leurs travailleurs", a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie au Cambodge, Santo Darmosumarto, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.



Plus de 400 ressortissants indonésiens se sont présentés selon lui depuis le début de l'année à l'ambassade, à Phnom Penh, la plupart dans l'espoir de rentrer chez eux.



Certains étaient " impliqués dans des escroqueries en ligne depuis des années, d'autres n'étaient arrivés au Cambodge que depuis quelques mois ", a précisé l'ambassadeur. " Certains ont encore leur passeport, d'autres l'ont vu confisqué".



Des dizaines de personnes, certaines avec des valises, faisaient la queue lundi matin devant l'ambassade d'Indonésie au Cambodge.



Un Indonésien de 18 ans a dit à l'AFP avoir fui un centre d'arnaque de Bavet, près de la frontière avec le Vietnam, où il a été contraint d'escroquer des gens en ligne sans toucher de salaire pendant huit mois alors qu'on lui avait promis 600 dollars mensuels.



Le jeune homme, originaire de Sumatra, a raconté s'être rendu à l'ambassade pour demander un nouveau passeport, le sien étant détenu par un "patron chinois". " Ils ont entendu que la police allait venir dans le centre, alors ils ont laissé tout le monde partir ", a-t-il témoigné.



Une centaine de personnes patientaient également lundi après-midi devant l'ambassade de Chine à Phnom Penh, mais celles approchées par l'AFP ont refusé de s'exprimer.



Interrogé sur ces files d'attente, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a répondu que la Chine et le Cambodge coopéraient "activement" sur le sujet et avaient "obtenu des résultats remarquables".



Le Cambodge a arrêté et extradé ce mois-ci vers la Chine le magnat d'origine chinoise Chen Zhi, accusé d'avoir supervisé sur le sol cambodgien un réseau de centres de travail forcé pour des escroqueries en ligne.



Les employés de ces centres sont parfois des arnaqueurs consentants, mais aussi des étrangers victimes de traite, piégés et contraints de travailler sous la menace de violences.



Disséminés dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, ils piègent des internautes du monde entier par le biais de fausses relations amoureuses ou d'investissements dans les cryptomonnaies.

