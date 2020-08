Californie: le FBI perquisitionne la demeure du youtubeur américain Jake Paul

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 06/08/2020 - Des agents du FBI ont perquisitionné mercredi la demeure californienne du célèbre youtubeur Jake Paul, qui fait l'objet d'une enquête, a indiqué son avocat.



"Un mandat de perquisition a été exécuté dans la demeure de Jake à Calabasas ce matin alors qu'(il) était en dehors de l'Etat", a confirmé à l'AFP l'avocat de M. Paul, Richard Schonfeld.



Après plusieurs heures de fouilles dans la villa de la célébrité de 23 ans près de Los Angeles, des armes a feu ont été saisies par les autorités, selon les images des médias américains.



Jake Paul, qui compte plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube, est récemment apparu sur une vidéo dans un centre commercial vandalisé en Arizona pendant les manifestations antiracistes qui ont eu lieu en mai.



Il est accusé d'intrusion illégale et de rassemblement interdit, mais nie avoir commis des actes répréhensibles. Une enquête pénale fédérale a été ouverte.



Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions ont été menées en Californie et à Las Vegas dans le Nevada mais aucune arrestation n'a eu lieu, a précisé une porte-parole du FBI.



L'avocat de la star de YouTube a assuré que M. Paul "coopérera avec l'enquête".



Le jeune homme qui s'est notamment essayé au rap et à la boxe professionnelle, avait déjà été au coeur d'une polémique le mois dernier pour avoir organisé une énorme fête dans sa villa de Calabasas, en pleine pandémie de coronavirus.



En 2018, son frère Logan Paul, 22 millions d'abonnés sur YouTube, avait quant à lui déclenché l'ire des internautes en postant une vidéo montrant un homme qui s'était suicidé par pendaison, au Japon.