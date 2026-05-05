

Ça surfe à Papara !

Tahiti, le 28 mai 2026 - La Toa Pro continue de faire vibrer les vagues du Fenua. Après la vague de récif de Taapuna, place au beach break de Papara. Avec une houle de sud qui a offert des conditions de vagues exceptionnelles, la deuxième étape des QS de la saison a fait escale sur le spot de Taharu’u. Et les surfeurs de la zone Hawaii/Tahiti Nui sont encore en train de se livrer une bataille féroce. Après une victoire hawaiienne à Punaauia, nos ‘aito sont déterminés à prendre leur revanche. Cela a bien commencé ce lundi avec la victoire en longboard de Moana Domenech. Un résultat historique.



Finie la Toa Pro à Taapuna. Mais pas dans les têtes tahitiennes. Nos surfeurs sont bien déterminés à reprendre la couronne aux Hawaiiens, vainqueurs de cette première étape des Qualifying Series (QS), qui s’est déroulée la semaine dernière sur la vague de Punaauia.



Cette fois-ci, c’est à Papara que se déroule le combat entre Tahitiens et Hawaiiens. Avec de grosses vagues dues à l’arrivée d’une belle houle de sud, les surfeurs s’emploient toute la semaine pour aller décrocher la deuxième édition de cette compétition. Car cette Toa Pro Papara a été lancée la saison dernière alors qu’à l’époque, elle clôturait la saison des QS de cette zone. Et ce sont Kauli Vaast et Tya Zebrowski qui avaient remporté l’épreuve. De quoi donner envie aux copains de conserver la couronne au pays.



Moana Domenech montre la voie



Originalité pour cette deuxième année : la présence du longboard avec, pour la première fois en Polynésie, une étape des QS du Longboard Tour de la WSL. Lundi, toute la journée, les plus grands représentants de cette discipline ont affronté les vagues de Taharu’u pour le plus grand plaisir des badauds venus profiter du spectacle. En finale, c’est notre meilleur représentant, Moana Domenech, qui est venu rafler le titre au Hawaiien Zachary Newton avec un score de 16 points. Historique pour le natif de Toahotu qui remporte son premier QS. Accompagné dans cette dernière série par les deux Tahitiens, le jeune Haunui Haumani et l’expérimenté Michel Demont, le longboard polynésien a prouvé qu’il avait un bel avenir devant lui.



Dès le lendemain, c’était place aux shortboarders. Et le contingent hawaiien venu pour participer aux deux étapes était déterminé à continuer sur sa lancée de la semaine dernière. Mais nos représentants se sont bien battus sur les premières vagues et, lors du premier round, ce sont bien les Tahitiens qui ont dominé avec onze surfeurs qualifiés contre quatre côté hawaiien. Pour le tour suivant et l’entrée des têtes de série, les duels furent plus compliqués. Côté hommes, seulement huit de nos surfeurs passaient cette série contre 21 pour les Hawaiiens. Avec un Américain, un Néerlandais et un Samoan américain, les 32 survivants des deux premiers tours se retrouvaient au round 32, aux portes des phases finales. Chez les filles, l’équilibre était respecté. Il y avait autant de Tahitiennes que de Hawaiiennes dans ces huitièmes de finale et les favorites comme la vainqueure de la première étape, la Hawaiienne Moana Jones Wong, son adversaire en finale, la Tahitienne Aelan Vaast, et la pensionnaire des CS, Kiara Goold, étaient toujours en course à l’aube des quarts de finale.



Les tane résistent, les hine en force



Malheureusement pour les hommes, ce round 32 a été fatal pour nos surfeurs. Seuls Mihimana Braye, troisième de l’étape de Taapuna, Teiva Tetahio, le champion de Polynésie en titre, et le tout jeune Liam Sham Koua, membre du projet Heritage et qualifié pour la première fois à ce stade d’une compétition QS, ont réussi à se sortir des griffes de leurs adversaires. Mais plus la compétition avance, plus l’étau se resserre. Et dans ce huitième de finale, Teiva Tetahio et Mihimana Braye ont sorti le grand jeu pour se qualifier en quart de finale. Pour la jeune pépite Liam Sham Koua, c’est la fin de l’aventure mais il impressionne par sa maîtrise malgré son jeune âge.



Pour les hine, ce sont bien les Tahitiennes qui dominent cette compétition. Avec Miliani Simon, Aelan Vaast, Kiara Goold et Kelia Gallina, les phases finales auront une odeur de tiare. Face à elles, quatre Hawaiiennes, en espérant que le dénouement sera différent de celui de la Toa Pro Punaauia.



Réponse dès vendredi jusqu’à ce week-end, en espérant que les couronnes restent sur les têtes de nos champions et championnes.



Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 28 Mai 2026 à 17:08 | Lu 224 fois



