

“Ça sera incroyable”, Tya Zebrowski se confie avant ses débuts à Teahupo’o

Tahiti, le 4 août 2026 - Tya Zebrowski dispute à seulement 15 ans sa première saison au sein de l’élite de la WSL. La jeune surfeuse polynésienne disputera pour la première fois, ce week-end, une manche du Championship Tour à Teahupo’o (8 au 18 août). Malgré la pression et la concurrence, la prodige est parvenue à se hisser en finale lors de la dernière étape du circuit à Rio et espère surfer sur son élan pour continuer à briser les records.



Comment te sens-tu à quelques jours de la Tahiti Pro ?

“Je me sens un peu stressée parce que je n’ai jamais fait de compétition à Teahupo’o. Je suis toujours un peu nerveuse vu que c’est la première fois. Mais je pense que ça va être une expérience incroyable parce que c'est à la maison, il y a tout Tahiti derrière nous. Et puis Teahupo’o, c'est une vague mythique pour moi et être dedans, ça sera incroyable !”



C'est un peu le paradoxe parce que tu connais cette vague par cœur, mais là, c'est la première fois en compétition. C'est dur de faire abstraction de tout ça…

“J'essaie de ne pas trop y penser parce qu'après, mon mental se mélange et des fois, ça me joue un peu des mauvais tours. Mon but, c'est juste de me concentrer sur la compétition et d'essayer d'être au meilleur niveau possible avant que ça arrive. Pour une première fois, c'est quand même assez difficile, mais c'est à la maison. Je me suis toujours sentie bien ici, donc je pense que ça ira (sourire).”



Tu sors d'une superbe performance à Rio grâce à ta finale. Est-ce que tu penses avoir eu un déclic ?

“C'est sûr que le Brésil m'a fait énormément de bien parce j’ai perdu au premier ou deuxième tour dans les quatre ou cinq compétitions. Ça m'a mis un peu “down” parce que c'est toujours un peu dur de commencer une saison comme ça et, surtout, je n'avais pas trop l'habitude car j’avais un peu tout gagné aux QS et Challenger Series.

Je m'étais qualifiée au CT, donc en vrai, j'étais assez confiante. Je pense qu'à chaque compétition, il y a toujours un petit déclic pour m'améliorer. Surtout que le Championship Tour est d’un tout autre niveau par rapport aux autres compétitions. Le niveau est vraiment au-dessus !

Ça fait un gros changement au niveau du surf et du mental. Ça a été dur de s'adapter. Mais petit à petit, je me suis à chaque fois améliorée. J'espère que ça va continuer comme ça et que je vais peut-être faire mieux à Teahupo’o.”



Est-ce que cela change tes objectifs ? Car désormais, le Top 10 n’est plus si loin.

“Oui, je suis contente d'être 15e pour l'instant. Parce que c'est quand même assez difficile de garder un rythme sur le circuit face aux meilleures surfeuses au monde. Certaines sont parties faire les Challenger Series comme Vahine Fierro qui est sur le CT également… Je trouve que pour le mental, ça peut être un inconvénient. Donc je suis satisfaite d’avoir pu remonter au classement.”



Qu’est-ce que serait pour toi une bonne semaine sur cette compétition ?

“S'amuser pour ma première fois à Teahupo’o ! J'espère qu’on aura des changements de conditions. Car pour l'instant, ça va être des vagues de 4 mètres avec le pire vent qu'on peut avoir ici... Je vais essayer de faire de bonnes séries et d’atteindre les phases finales.”



Rédigé par Valentin Fleury le Mardi 4 Août 2026 à 18:18 | Lu 557 fois



