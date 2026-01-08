

CAN-2025: le Sénégal sacré en battant le Maroc 1-0 en finale après prolongation

Tahiti le 18 janvier 2026. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations de football en battant le Maroc 1 à 0 en prolongation dimanche au terme d'une finale marquée par des incidents au Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat.



Pape Gueye a inscrit le but du triomphe des Lions de la Teranga au début de la prolongation (94e), d'une lourde frappe du gauche dans la lucarne.



Auparavant, Brahim Diaz avait manqué au bout du temps additionnel un pénalty généreusement accordé pour le Maroc après consultation de la VAR. La décision avait rendu furieux les joueurs sénégalais, qui avaient commencé à quitter le terrain sur ordre de leur entraîneur avant d'y revenir et d'aller chercher leur deuxième titre continental.

