C'est reva pour le Heiva de Hao

Hao, le 26 juin 2022 - L'atoll de Hao a entamé vendredi soir un mois de festivités par l'inauguration de son Heiva, marquée par la participation des enfants de l'école primaire.



Les festivités sont lancées et le programme annoncé. Même s'il reste encore une semaine d’école pour les élèves de l’école primaire de Hao, le Heiva lui, a débuté vendredi soir par une cérémonie et un spectacle offert justement par les écoliers.



Le rendez-vous était donné à 16 heures devant l’ancienne mairie du village pour la cérémonie d'ouverture. Un cortège, composé de personnalités de l’atoll telles que la tāvana Yseult Butcher-Ferry et les représentants des cultes, et mené par deux femmes portant chacune une pirogue et une rame tressée tout en ni’au, s’est avancé doucement en direction de la place Tokere, qui accueille le Heiva chaque année. Avant de pénétrer sur la place, c’est la directrice de l’école primaire, Martine Mopi-Deane qui s'est chargé de couper le ruban d'inauguration. Comme le veut la tradition, le cortège a ensuite fait le tour des baraques de forains qui proposent de la nourriture, et des jeux pour petits et grands. S'en sont alors suivis les discours officiels et la tāvana qui a déclaré ouvert le Heiva de Hao 2002, donnant ainsi le feu vert aux forains pour commencer leur commerce et au public de se restaurer après ce long protocole.



Le spectacle d'ouverture, haut en couleurs, a été assuré par les élèves de l’école primaire sur le thème de la légende de Kairarua. Il représente l’aboutissement d’un vrai programme scolaire mis en place par la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), la circonscription de Tuamotu et l’école primaire. Ce projet permet aux enfants d’élargir leur savoir en langue paumotu à travers plusieurs disciplines scolaires et artistiques selon le thème choisi. Tout au long de l’année scolaire, ce programme a mobilisé de nombreux bénévoles, enseignants, intervenants pédagogiques extérieurs et parents.



Tout est donc prêt pour ce mois de festivités, annoncé être riche en activités et en souvenirs. Le programme du Heiva apportera comme il se doit son lot de concours et de prestations que nous ne manquerons pas de partager.