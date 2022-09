C'est parti pour les soldes

Tahiti, le 21 septembre 2022 – Les deuxièmes soldes de l'année débutent ce mercredi dans 200 commerces de Polynésie. Elles se dérouleront jusqu'au dimanche 9 octobre. Un catalogue des offres est disponible en ligne.



Les deuxièmes soldes de l'année débutent ce mercredi. Pendant deux semaines et demie, les consommateurs pourront profiter de remises allant de -20 à -80% dans 200 commerces de Tahiti et des îles. Ils pourront également découvrir les offres en ligne en consultant le catalogue digital disponible sur la page Facebook de l'événement "J'achète au fenua, 2èmes soldes 2022". Les soldes sont organisées par la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, en partenariat avec les associations Papeete centre-ville et Uturoa centre-ville.