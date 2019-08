C'est la saison de l'envol pour les pétrels de Tahiti

Papeete, le 14 août 2019- En cette période d'envol des pétrels de Tahiti, l'association Manu souhaite sensibiliser la population aux bons gestes à adopter pour sauver cet oiseau protégé. Habitué à voler dans l'obscurité, le pétrel de Tahiti est désorienté par les lumières et se pose à terre. Incapable ensuite de s'envoler tout seul à partir du sol, sa survie est alors en jeu.



Avec son bec crochu, ses narines tubulaires, son plumage noir sur le dessus et son ventre tout blanc en dessous, le pétrel de Tahiti, ou noha en tahitien, ne passe pas inaperçu. Depuis quelques jours, les jeunes de cette espèce protégée quittent leur nid douillet familial, en réalité un terrier situé à plus de 1500 mètres d'altitude, pour rejoindre la mer et voguer vers de nouvelles aventures. Mais si les voyages sont réputés pour former la jeunesse, ils peuvent aussi se révéler très dangereux pour ces pétrels, âgés de deux mois environ et tout juste sortis de leur petit cocon.

Le trajet des cimes où ils habitent, jusqu'à la mer distante de plusieurs kilomètres, oblige souvent les pétrels à survoler des zones habitées et donc lumineuses. "Les pétrels sont des oiseaux marins, ils se nourrissent de poissons, de calamars qu'ils doivent aller pêcher dans la mer. Les lumières des villes, notamment celles orientées vers le ciel, vont attirer l'oiseau et le désorienter. Le pétrel va alors se poser sur le sol or il n'est pas fait pour être là", souligne avec sagesse Philippe Raust, vice-président de l'association Manu. Mais le gros problème, c'est qu'une fois au sol, le noha ne peut plus repartir tout seul, car il a besoin d'un dénivelé d'au moins cinq à six mètres pour s'envoler à la façon d'un parapentiste qui se jette en l'air.