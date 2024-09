Bus : reprise du travail lundi

Tahiti, le 12 septembre 2024 – Le protocole de fin de conflit dans les transports terrestres a été signé jeudi en fin d’après-midi. Les travaux relatifs à la mise en place de la convention collective devraient débuter “dès le mois prochain”.



C’est vers 15 heures à Taravao que syndicats et directions des entreprises de transports terrestres ont signé un protocole de fin de conflit, ce jeudi. Un accord trouvé neuf jours après que chauffeurs et convoyeurs ont entamé la grève.



C'est vers 15 heures à Taravao que syndicats et directions des entreprises de transports terrestres ont signé un protocole de fin de conflit, ce jeudi. Un accord trouvé neuf jours après que chauffeurs et convoyeurs ont entamé la grève.

"Ça y est, c'est signé", a déclaré d'une voix enjouée le P-dg de Tere Tahiti, Willy Chung Sao. Il a précisé que "quelques modifications" ont été apportées à la rédaction du protocole, "mais rien de méchant, c'est juste la formulation de la langue de Molière !" Le patron s'est dit "soulagé" qu'un accord ait été trouvé et ajoute que "n'importe quel chef d'entreprise est soulagé lorsqu'on sort d'un conflit social, cela est tout à fait normal". Il a d'ailleurs tenu à souligner que chacune des rencontres avec les partenaires sociaux a toujours été "bon enfant, cela s'est toujours bien passé".

Travaux pour la convention collective “dès le mois prochain” Concernant le calendrier relatif au travail pour la mise en place de la convention collective, ce dernier va être fixé entre toutes les parties, syndicats et directions, mais également la direction du travail. Selon le P-dg de Tere Tahiti, il n’y a pas de temps à perdre. “Dès le mois prochain, on commence nos travaux”, dit-il.



Reste à savoir si les sociétés de Moorea ou encore celles des Raromata’i vont être invitées autour de la table. Pour sa part, Willy Chung Sao précise encore une fois qu’il n’a pas la maîtrise de cela et renvoie ce sujet à la direction du travail.



Mais il ajoute que si ces dernières sont absentes des discussions, cela ne va pas les empêcher d’avancer. “On va commencer à travailler dessus et le jour où, si jamais, on doit signer, c’est autre chose. Je pense que d’ici quelques mois, les autres sociétés vont se manifester.”



Grâce à la signature de ce protocole d’accord, tous devraient être sur leur poste de travail dès lundi matin, a assuré Willy Chung Sao.

