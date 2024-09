Bus : finalement pas de signature

Tahiti le 11 septembre 2024 – Syndicats et directions étaient tous d’accord pour signer un protocole de fin de grève ce mercredi, bien que chacun de son côté ait souhaité “vérifier” ou “changer quelques petites choses” dans le projet d’accord.



Tous, syndicats et direction du Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT) assuraient mardi soir tout comme mercredi, et ce toute la journée, qu’un protocole d’accord était sur le point d’être signé.



Du côté des transporteurs, un projet de protocole d’accord a bien été présenté ce mercredi matin. Malheureusement, nous-a-t-on indiqué, la direction était en “réunion” toute la journée. Selon elle, à la lecture du protocole d’accord, seules “quelques petites choses” méritaient d’être changées et si tout lui semblait au point, a-t-elle précisé, les documents devaient être visés par leur conseil juridique.



Même son de cloche du côté des syndicats de salariés. Du côté des centrales, on objectait mercredi des réserves au sujet du courrier d’engagement des patrons quant à la mise en place des réunions pour la convention collective. Pour rappel, le P-dg de Tere Tahiti, Willy Chung Sao, a effectivement donné son accord pour mettre en place des réunions afin de travailler sur une convention collective ; mais avec une condition : que tous les professionnels du secteur soient présents autour de la table des négociations.



Un protocole “va être signé” Rappelés en fin de journée, directions et syndicats semblaient toujours être confiants quant à la signature d’un accord de sortie de crise qu’ils envisageaient au mieux mercredi soir et bien plus probablement jeudi dans la journée.



Du côté de la direction du Réseau de transport en commun de Tahiti (RTCT), les termes du protocole d’accord étaient toujours en cours de finalisation mercredi en début de soirée. “On est toujours en réunion ; mais on va signer demain sans problème.” Le P-dg de Tere Tahiti, Willy Chung Sao, espère toujours que tous les professionnels soient invités lors des discussions pour la mise en place d’une convention collective.



Du côté des syndicats, le premier secrétaire général adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, confiait à Tahiti infos en cette fin de journée, que “plusieurs syndicats”, sont censés apposer leur signature au bas de ce protocole d’accord. “Ils sont tous en train de le lire et normalement demain [jeudi, NDLR] on signe.”



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 11 Septembre 2024 à 20:33 | Lu 465 fois