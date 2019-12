Bus de Nui pour Tahiti Iti

Tahiti, le 27 décembre 2019 – Le ministre en charge des Transports, René Temeharo, et le responsable de la société de transports en commun de Tahiti, Willy Chung Sao, ont présenté vendredi matin douze nouveaux bus « longue distance » flambants neufs et adaptés aux longs trajets vers la Presqu’île, notamment pour permettre aux passagers de terminer leurs nuits.



Pas peu fier du renouvellement progressif des vieux bus à Tahiti, le gouvernement continue de mettre en avant les bénéfices de sa nouvelle délégation de service public signée en 2018 pour les quatorze prochaines années. Vendredi matin, le ministre en charge des Transports, René Temeharo, et le responsable de l’unique société de transport en commun de Tahiti (RTCT), Willy Chung Sao, ont présenté devant la présidence l’un des douze nouveaux bus « longue distance » qui seront installés sur les lignes en provenance et en direction de la Presqu’île de Tahiti. « Plus de 1 500 personnes de la Presqu’île prennent le bus tous les matins », explique Willy Chung Sao. « Ils quittent dès trois heures du matin et ils avaient besoin de plus de confort. »



Et du confort, il y a en a effectivement. Les douze nouveaux engins de 46 places chacun sont équipés de rideaux occultant, de sièges inclinables particulièrement confortables, d’un port USB pour recharger téléphone et autres appareils numériques mais aussi et surtout du Wifi. Les bus sont également dotés de soutes permettant de transporter les bagages les plus volumineux. « Ce sont certes des véhicules thermiques mais avec des boîtes automatiques, ce qui veut dire plus de confort dans la conduite parce qu’il n’y a pas d’à-coup au passage des vitesses ».