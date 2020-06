Buillard conserve Papeete de justesse

Tahiti, le 28 juin 2020 - L’équipe Tapura Ia Ora Papeete conduite par le maire sortant Michel Buillard termine les élections municipales, dimanche, avec une courte avance de 149 voix sur la liste Papeete To’u Oire de Tauhiti Nena, soutenue par le Tahoera’a Huiraatira.



La vague Papeete To’u Oire s’est confirmé dès les premiers instants du dépouillement des bulletins, dans les quinze bureaux de vote de la ville. Pas suffisamment pour doucher les espoirs de réélection de Michel Buillard. Mais largement assez pour jeter, pendant deux heures au moins, le doute dans l’esprit de l'équipe du maire sortant de Papeete. La liste Tapura Ia Ora Papeete sort du second tour des élections municipales dans la capitale polynésienne avec une courte avance de 149 voix sur sa rivale et une majorité relative de 42,51%. Un point et demi à peine devant la liste de Tauhiti Nena.



En 2014, déjà, le leader du parti politique Tau Hotu Rau était parvenu à talonner Michel Buillard sur son terrain. Il avait fini certes avec 1 183 voix derrière le maire sortant, mais après une élection très disputée dès le premier tour.



Cette fois-ci, avec le soutien affiché du Tahoera’a Huiraatira de Gaston Flosse et des militants Amuitahira’a de Papeete, une campagne assidue, l’appui du sénateur Nuihau Laurey ou de Christian Vernaudon lors des derniers meetings de quartier, la liste Papeete To’u Oire est parvenue à totaliser 2 595 électeurs supplémentaires dans l’entre-deux tours. Une liste qui a bondi de 19,9 points pour terminer à 41% des suffrages exprimés. De son côté, le vote Tapura Ia Ora Papeete a gagné 585 voix entre le premier et le second tour, mais a chuté de 49,07% à 42,51% en valeur relative. Le tout dans un contexte où la participation (55,71%) était de dix points supérieure à celle constatée au premier tour, le 15 mars dernier (45,77%).



Dimanche, le vote Tauhiti Nena est passé en tête des suffrages exprimés dans sept des quinze secteurs de la ville : à Fariipiti, Vaininiore, Mama’o Sud, Titioro Nord, à la Mission Est et Ouest et à Tipaerui Est.



1 180 procurations



Le second tour des municipales s'est aussi caractérisé par un important recours au vote par procuration à Papeete. On en comptait pas moins de 1 180, dimanche, soit près du double du nombre habituellement comptabilisé lors des municipales en ville. Un phénomène que n’a pas hésité à dénoncer Michel Buillard, qui a laissé entendre qu’un certain nombre d’entre-elles pourraient être abusif et favorable à Tauhiti Nena.



De son côté, le challenger a annoncé qu’il envisageait de déposer un recours en justice pour demander l’annulation du scrutin. Il accuse Michel Buillard d’avoir fait campagne en utilisant des personnels sous contrats aidés de solidarité et d'avoir distribué un millier de kits alimentaires dans les quartiers de la ville. En 2014 déjà, le leader de Papeete To’u Oire avait tenté de faire annuler le second tour des municipales. En vain.



Les deux autres listes en course dans la quadrangulaire du second tour qui s'est jouée dimanche à Papeete ont peiné à se maintenir au contact des deux listes de tête. La liste A Here Ia Papeete conduite par l’élue Tavini huiraatira, Minarii Galenon, a terminé avec 11,79% des suffrages, en chute de sept points dans l’entre-deux tours malgré un renfort de 204 voix supplémentaires. La liste Te Ora Api o Papeete de Marcel Tuihani a perdu un peu moins de 400 voix par rapport au 15 mars et termine dimanche avec 4,7% des suffrages exprimés.