Budget en baisse de 15% pour le groupement Tahiti Tourisme

Tahiti, le 1er décembre 2020 - Crise sanitaire oblige, le conseil d’administration du groupement Tahiti Tourisme a adopté hier une baisse de 15% de son budget pour l'exercice 2021. Les représentations du groupement à l'international comme le Canada, la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse seront fermées. Pour l'année prochaine, le groupement mise sur "l'éloignement de la destination" "idéale pour un “slow tourisme” où le visiteur prend le temps de vivre."



Déjà révisé à plusieurs reprises, l'exercice 2021 sera marqué par une baisse de 15% du budget du groupement, répercutée sur le budget des actions déployées à l'international et sur les opérations de marketing et de communication globale.



Afin de réaliser des économies d'échelle et de mutualiser les moyens dédiés à la promotion de la destination à l'international, le conseil d'administration a décidé de fermer certaines représentations internationales : le marché canadien sera désormais géré par l'équipe basée aux États-Unis qui reprend l'appellation "Tahiti Tourisme North America". Tahiti Tourisme France assurera également la promotion de la destination sur la Belgique et le Luxembourg. Enfin, la représentation de la destination sur le marché allemand s'occupera aussi de la Suisse.



Sur le plan international, il s'agira de reconquérir et capitaliser sur les marchés prioritaires pour à minima doubler la fréquentation touristique de 2020 en sachant que, pour un certain nombre de marchés, il n'est pas envisagé de réouverture avant la fin du 1er trimestre 2021, voir pour certains pas avant la fin du 1er semestre 2021.



Tahiti Tourisme s'attachera à renforcer la formation des réseaux de distribution et de vente et optimisera le soutien à la commercialisation de la destination.



Sur le plan marketing et de la communication, l’accent sera mis sur le digital. Le budget consacré au matériel promotionnel type dépliants, brochure, guides, etc, en version papier est en forte diminution, l'objectif étant rapidement de ne s'appuyer que sur des supports numériques.



En matière de campagne de notoriété et afin de maintenir une visibilité accrue, l'objectif sera de capitaliser sur ce qui pouvait être un handicap auparavant : l'éloignement de la destination. Aujourd'hui, dans le contexte de pandémie qui a bouleversé la planète entière, la Polynésie apparaît comme une destination refuge où isolement est synonyme de préservation. La destination est à l'opposé du tourisme de masse, idéale pour un “slow tourisme” où le visiteur prend le temps de vivre ses expériences avec ses proches et renoue avec l’essentiel dans une nature exceptionnelle. Enfin, les produits touristiques qu'offrent Tahiti et ses îles se prêtent à la distanciation qu'impose désormais cette crise sanitaire.



Au niveau local, le tourisme d'intérieur restera une priorité afin d'inciter les Polynésiens à "voyager local" avec le maintien des salons et opérations de coopération avec Air Tahiti et les hébergeurs mais aussi la recherche de nouveaux moyens de promotion et d'incitation aux voyages dans les îles.