Bruno Demougeot et Orama Nigou obtiennent leur carte d'artiste professionnel

Tahiti, le 14 janvier 2022 – Les membres de la commission pour la délivrance des cartes d'artiste professionnel se sont réunis, jeudi, à la Maison de culture, et ont décidé de reconnaître la qualité d'artiste professionnel à Orama Nigou et Bruno Demougeot.



Dans un communiqué, la présidence informe que les membres de la commission pour la délivrance des cartes d'artiste professionnel se sont réunis, jeudi, à la Maison de la culture pour étudier six dossiers de demandes de carte. Parmi les six demandeurs de la carte professionnelle –trois dans le domaine des arts visuels et graphiques, et trois au titre des arts audio et sonores– seuls les dossiers de Orama Nigou et Bruno Demougeot ont été validés. Orama Nigou, designer textile, s'est illustrée dans la reconstitution du maro'ura, la ceinture royale qui a fait l'objet d'une exposition au musée du quai Branly-Jacques Chirac jusqu'au 9 janvier dernier. Bruno Demougeot, quant à lui, est professeur de chant, coach vocal, et chef du chœur des jeunes talents du Conservatoire artistique de Polynésie. Il faut noter que les titulaires de la carte d'artiste professionnel peuvent bénéficier de subventions pour la création de leurs œuvres. Ils sont aussi exonérés de la contribution des patentes, et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Rédigé par Areatua Parau le Vendredi 14 Janvier 2022 à 21:06 | Lu 363 fois