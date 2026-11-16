

Brotherson revendique un gouvernement de techniciens

Tahiti, le 16 novembre 2026 - “Il est plus facile de donner une dimension politique à un technicien intelligent que de faire l'inverse.” Moetai Brotherson a le sens de la formule et assume pleinement son choix de s'entourer de profils techniques plutôt que de personnalités politiques. Ce lundi, en présentant sa nouvelle ministre de la Fonction publique, Christelle Lecomte-Sandford, qui succède à Vannina Crolas après un désaccord sur le conflit social dans la santé, le président du Pays a aussi réaffirmé sa fidélité au programme de 2023. Même si le Tavini, qui l'avait porté au pouvoir, a quasiment disparu de son gouvernement.





Au grand complet ce lundi à la présidence, le gouvernement a accueilli sa nouvelle ministre de la Fonction publique. Un exercice devenu presque rituel au fil des remaniements. Moetai Brotherson a confirmé un désaccord avec Vannina Crolas sur la gestion du conflit social des praticiens hospitaliers, sans en dévoiler les contours. “Nous avons, d'un commun accord, décidé qu'il était temps de changer”, a-t-il expliqué, précisant avoir mis fin à ses fonctions vendredi à minuit.



Pas question pour autant de régler ses comptes publiquement. “Si vous êtes là pour que je vous dise du mal de Vannina, tant pis pour vous”, a-t-il lancé, saluant son engagement depuis 2023. Avant de résumer : “À un moment donné, on n'est pas d'accord sur la manière de gérer certains dossiers et le président préside.” Pour tourner la page, Moetai Brotherson a pourtant choisi une proche collaboratrice de son ancienne ministre : Christelle Lecomte-Sandford, qui dirigeait son cabinet depuis février 2024.



Une connaissance des dossiers présentée comme un atout, mais qui interroge : comment celle qui a accompagné les négociations jusqu'ici pourrait-elle réussir là où sa prédécesseure a échoué ? Le président du Pays mise sur la différence de personnalité. “Chaque ministre a sa personnalité, sa façon de mener les dossiers, sa façon de l'incarner. C'est peut-être la différence qui se fera entre ces deux femmes.” La nouvelle ministre se dit, elle, convaincue d'être “un bon choix” : “Je connais les dossiers, les portefeuilles du ministère, les agents... Donc on n'a pas de temps à perdre.”



“Trop de politiciens” au gouvernement



Interrogé sur ces ministres recrutés dans les cabinets ou l'administration, Moetai Brotherson assume. Depuis son entrée en politique en 2004, il a vu défiler les gouvernements et en a tiré une conclusion : “Très souvent, au gouvernement, il y a trop de politiciens.” Et de développer : “J'ai délibérément décidé de constituer un gouvernement de techniciens. Ça m'a été reproché d'ailleurs, mais c'est mon créneau. Je veux des gens qui connaissent les matières et qui ont la capacité de mettre en place des projets. Ce dont je n'ai pas besoin, c'est d'avoir, au sein du gouvernement, des politiciens qui ont leur propre agenda politique.”



Mais un ministre ne peut pas se contenter de maîtriser ses dossiers. Il doit aussi leur donner une dimension politique et les défendre devant les élus, particulièrement dans le climat actuel à Tarahoi. L'objection inspire à Moetai Brotherson une réponse cinglante : “Il est plus facile de donner une dimension politique à un technicien intelligent que de faire l'inverse”, a-t-il claqué. À croire que le président du Pays, également chef de l'administration, attend désormais de ses ministres qu'ils soient davantage des super-directeurs de service que des responsables politiques.



D'autant que les figures du Tavini sont aujourd'hui réduites à peau de chagrin au sein de l'exécutif. Avec le départ de Vannina Crolas, Minarii Galenon est la seule ministre encore issue du parti qui a porté Brotherson au pouvoir en 2023. Son gouvernement défend-il toujours le projet pour lequel les Polynésiens ont voté ? “On est toujours sur le programme de 2023. Il y a bien les quatre piliers, on n'a pas dévié de ça. Ça reste notre boussole”, assure-t-il. Quant aux étiquettes partisanes, hormis deux ministres dont il connaissait l'engagement au Tavini, “je n'ai posé à aucun de mes ministres la question de son appartenance politique”.



La santé au cœur du bras de fer budgétaire



Mais c'est évidemment le conflit dans la santé, à l'origine de ce remaniement, qui a occupé une bonne partie des échanges. Et sur ce terrain, le président n'a guère adouci sa position. Alors que plusieurs élus ont promis de soutenir les revendications des soignants lors de l'examen du budget 2027, il prévient : “Quand j'entends que certains ont promis quatre milliards, je me dis qu'ils ont gagné au loto. Ce n'est pas un one shot. C'est quatre milliards tous les ans.”



Et si les représentants trouvaient ces crédits en réduisant ceux d'autres ministères ? Moetai Brotherson leur renvoie la responsabilité de leurs choix : “Si demain, on vient expliquer que pour tenir les promesses que certains ont faites aux praticiens hospitaliers, il ne faut plus faire de logements sociaux, il ne faut plus réparer les routes, plus faire de ponts, plus réparer nos aérodromes, je les laisserai à leur responsabilité.”



Sur la méthode, Moetai Brotherson assure avoir déjà multiplié les invitations au dialogue avec les élus. “Moi, je n'ai pas un fouet pour obliger les gens à venir aux réunions”, ironise-t-il, regrettant aussi cette “floraison d'amendements” qui surgit en séance après des passages en commission sans accroc. C'est le jeu politique, pourrait-on lui répondre. Un jeu auquel Christelle Lecomte-Sandford va devoir s'initier dès mardi à l'assemblée, pour son baptême du feu ministériel.

Christelle Lecomte-Sandford – “On n'a pas de temps à perdre” À peine nommée, Christelle Lecomte-Sandford a déjà un rendez-vous sensible à son agenda. La nouvelle ministre de la Fonction publique rencontrera l'intersyndicale des praticiens hospitaliers mardi à 14 heures, pour tenter de renouer le dialogue. “Ma première responsabilité en tant que ministre, c'est de tenir les engagements qui ont été faits auprès de ce personnel de santé”, a-t-elle assuré lundi, citant notamment l'entrée en vigueur du nouveau statut des praticiens au 1er janvier 2027.



“Ce serait irresponsable de notre part de nier les tensions et les difficultés que rencontrent aujourd'hui les personnels de la santé”, reconnaît-elle, promettant écoute et concertation. Mais sur le fond, la ligne gouvernementale ne change pas. Pour la nouvelle ministre, l'attractivité passe aussi par les conditions de travail, les perspectives de carrière et la formation. Elle défend les avancées du texte soumis au Conseil supérieur de la fonction publique, notamment le statut unique et les indemnités de sujétion, tout en se disant “ouverte aux discussions”. Une ouverture dont il faudra mesurer la portée, notamment financière.



Juriste diplômée de l'Université de la Polynésie française, cette enfant de Papara a débuté au secrétariat général du gouvernement en 2008, avant de passer quatorze ans dans l'administration communale, jusqu'au poste de directrice générale des services. Conseillère technique de Vannina Crolas en 2023, elle dirigeait son cabinet depuis février 2024.



Au-delà de l'urgence sanitaire, elle entend poursuivre les chantiers engagés : protection de l'emploi local, réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, insertion des travailleurs handicapés, simplification du coût du travail et modernisation de l'administration avec le programme Peperu.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 16 Novembre 2026 à 16:33 | Lu 1111 fois



