Brotherson dénonce la manipulation à Mahina

Tahiti, le 3 février 2025 - Samedi, nos confrères de Polynésie la 1ère ont diffusé un sujet sur l’incompréhension des habitants de Mahina à l’heure de l’attribution des nouveaux logements OPH dans la vallée de Ahonu. Dans ce dernier, l’association Te Puna ora no Haapape martelait que sur les 36 logements neufs, seuls cinq avaient été attribués à des familles de Mahina, le reste à des personnes originaires de Faa’a, dénonçant alors un favoritisme dans les attributions.





Alors que nos confrères de Pamatai ont tenté de recueillir l’avis du président du Pays sur cette situation, sans succès, c’est par voie de communiqué que Moetai Brotherson a finalement réagi, dénonçant de la part de l’association “une campagne de désinformation orchestrée dans un unique but : gagner, quoi qu’il en coûte, les prochaines élections municipales de 2026”.



“Sur les 36 logements, ce sont bel et bien 31 qui ont été attribués à des familles originaires de Mahina”, contredit Moetai Brotherson en précisant que “les cinq logements restants ont été attribués à des familles de Hitia’a, Pīra’e, Papeete, Punaauia et Fa’a’ā”.



Dans son courrier, il rappelle d’ailleurs les critères d’attribution au cœur des “4.000 demandes de logement en résidence sociale” : Le souhait d’habiter à Mahina, la constitution des dossiers et l’origine des demandeurs. “La commission tient également compte d’autres critères tels que la capacité à payer les loyers”, ajoute le président qui conclut son communiqué en dénonçant la manœuvre de l’association.



“Le président Brotherson dénonce donc une campagne de désinformation orchestrée dans un unique but : gagner, quoi qu’il en coûte, les prochaines élections municipales de 2026. Il déplore également que le logement social soit toujours instrumentalisé à des fins purement électorales, par ceux-là même qui ont précipité l’OPH, au bord de la faillite, en 2023”, écrit son service de communication.



La course aux municipales est lancée.