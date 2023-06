Brice Punuataahitua s'impose à Papeari et signe sa première victoire au Te 'Aito

Tahiti, le 10 juin 2023 – Grâce à une parfaite gestion de ses efforts, Brice Punuataahitua a remporté, samedi à Papeari, la deuxième étape du Te 'Aito. Le natif de Bora Bora a bouclé le circuit de 28 km en un peu plus de deux heures et vingt minutes. En repoussant le maillot jaune, Manutea Millon, à près de 40 secondes, Brice Punuataahitua l'emporte également au général et signe sa première victoire au Te 'Aito. Du côté des dames, Iloha Eychenne a de nouveau survolé les débats et conserve son titre.



Plus d'infos et les classements à venir....

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 10 Juin 2023 à 19:21 | Lu 395 fois