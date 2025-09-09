

Briar Grace-Smith met le cap sur Rai’atea, terre ancestrale des Maori

Tahiti, le 8 octobre 2025 - Scénariste, réalisatrice, dramaturge… Briar Grace-Smith a été la présidente du Festival international du film océanien en 2024. Cette année, elle est lauréate de la résidence d’écriture de l’AETI et séjournera aux îles Raromatai pour écrire une série “d’histoires interconnectées”.



Son projet d’écriture pour la résidence ? “C’est une série de chapitres ou d'histoires interconnectées, racontées du point de vue de deux sœurs et de leur mère. Après la séparation de leurs parents, les sœurs partent à la recherche d’un précieux bocal rempli de chansons, persuadées qu'il réunira la famille”, annonce Briar-Grace Smith.



Pour passer à la rédaction, elle ira à Huahine et à Rai'atea, une île considérée comme “la terre ancestrale des Maori, d'où sont partis nos waka lors des grandes migrations vers Aotearoa”. Elle est aussi très enthousiaste à l'idée de séjourner à Huahine. “Ces deux lieux ont une signification particulière pour nous et, surtout, sont d'une beauté incroyable. Je sais qu’ils nourriront mon écriture.”



Briar Grace-Smith descend des iwi (tribus) de Ngāpuhi et Ngāti Hau, situées au nord de l'Île du Nord en Nouvelle-Zélande. Elle vit à Paekākāriki, une petite ville côtière à environ 45 minutes de route de Wellington, la capitale. “Ma famille proche est partout, et je me promène presque tous les jours sur la plage avec mon chien, ce qui m'aide à me changer les idées.”



En tant que scénariste et réalisatrice, elle a été la présidente du Festival international du film documentaire (Fifo) en 2024. “Je n'oublierai jamais cette expérience. Nous avions un jury bienveillant et passionné, et nos discussions sur les films ont duré de longues heures. J'ai beaucoup appris sur le Pacifique et nos liens grâce aux rencontres et aux films que j'ai vus. Cependant, tout cela n'a duré qu'une semaine.” Elle se réjouit de séjourner deux mois aux Raromatai : “Il y a tellement plus à découvrir et à apprendre.”



Briar Grace-Smith, pour créer, trouve des histoires partout ou presque : “Les lieux où je séjourne, les aventures de la vie et les personnes que je rencontre. Je puise également beaucoup d'inspiration dans ma propre culture”, dit-elle. Elle cite les concepts de la mythologie maori, les récits anciens, “notre histoire et ses personnages”.



Elle est également influencée par les événements contemporains et les sujets inquiétant du moment. “J'ai récemment participé au Climate Story Lab aux Fidji, où des cinéastes travaillaient sur des films consacrés au changement climatique. Les effets de la montée des océans sur les populations, les écosystèmes et la culture me préoccupent en ce moment.”



Concernant l’écriture en particulier, elle se tourne vers des sujets personnels, “liés au simple fait d'être humain, mais qui véhiculent également un message plus large”.

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 8 Octobre 2025 à 15:42




