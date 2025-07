Brève coupure de courant à Tahiti

Tahiti, le 3 juillet 2025 – En raison d’un incident sur le poste de la Punaru’u, une nouvelle coupure d’électricité a impacté plusieurs communes de Tahiti, ce jeudi midi. Les équipes d’EDT et de la TEP se sont rapidement mobilisées pour rétablir progressivement le courant.





Vers 11h40, ce jeudi, une coupure de courant a impacté une partie du sud de Tahiti et de la zone urbaine. Après l’incident survenu sur le réseau le dimanche 29 juin, les usagers, particuliers et professionnels, ont à nouveau été désagréablement surpris.



Selon les premières informations, un incident est survenu sur le poste de la Punaru’u. Les agents d’EDT et de la TEP se sont rapidement mobilisés pour rétablir progressivement le courant dans les communes concernées. À Taravao et Vairao, par exemple, malgré deux interruptions successives, la coupure aura duré moins d'une heure.