Boxe thaï – Thaïlande : Anna Yon Yue Chong enchaine les victoires

Parole à Anna Yon Yue Chong :



Quelques mots sur ton avant-dernier combat ?



« Je n’avais pas eu l’occasion de montrer tout ce que j’avais dans le ventre ! J’avais remporté le premier round avec tellement de différence de niveau que mon coach m’avait carrément dit d’arrêter de frapper fort et de ne plus rien faire pour la sonner, je n’avais plus qu’à faire comme en sparring, sans coups dangereux. Inutile de détruire son adversaire quand on est assurée de sa victoire, ça n’apporte rien à personne et j’ai été contente d’être en phase avec mes entraîneurs sur ce point. »



Et le combat de ce week end ?



« Ce troisième combat a été le plus difficile. Le promoteur m’a matchée avec une Thaïlandaise beaucoup plus expérimentée que moi. Je sentais l’inquiétude de mes entraîneurs, ils me disaient de rester vraiment sur ma garde par rapport à ses poings. Si le stress m’a rendue imprécise et lourde avec mes punchs et déplacements, je suis quand même restée forte avec mes coups de pieds. »



Comment as-tu pu faire la différence ?



« J’ai pris le dessus sur la totalité des rounds, surtout le quatrième, où j’ai enchaîné les low kicks, middle et j’ai placé un joli high kick. Le dernier round, j’ai essayé de montrer de la décontraction mais ça n’a pas été évident, elle n’a rien lâché et a cherché à me mettre KO jusqu’à la fin. Une belle victoire pour mon anniversaire, ma mamie thaïlandaise a même fait le déplacement pour venir me soutenir. Elle était émue à la fin et elle m’a dit que j’avais fait un vraiment beau combat »



Tes objectifs ?



« Je compte rentrer à Tahiti au cours de ce premier trimestre, il me reste un ou deux combats en Thaïlande. Je suis en discussion pour d’autres combats à l’étranger, on verra si ça se concrétise. Avec Devaki, la championne de Polynésie 2017, nous sommes instructrices de boxe thaï depuis l’année dernière, on compte promouvoir la pratique de la discipline auprès des femmes, des enfants, un public pas assez pris en compte à notre goût. N’hésitez pas à nous contacter pour faire des ateliers d’initiation lors de manifestations diverses, ou en privé, on interviendra comme on peut, avec plaisir ! » Propos recueillis par SB



Page facebook : Anna - Muay Thaï - YYC