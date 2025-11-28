

Boxe – Les Championnats de Polynésie clôturent une saison dense

Tahiti, le 21 décembre 2025 - La Polynesian Boxing Association (PBA) a bouclé sa saison 2025 avec ses Championnats de Polynésie qui se sont tenus à la salle Maco-Nena de Tipaerui de mardi à vendredi derniers. La saison a été riche avec des échéances locales, nationales et internationales.



La salle Maco-Nena a vibré pendant quatre jours au rythme des Championnats de Polynésie principalement consacrés aux catégories cadets, juniors et novices. En effet, les six boxeurs tahitiens hommes et femmes qui ont décroché le titre océanien en septembre lors des Oceania organisés à Tahiti, mais aussi Nikee Gobrait-Cummings, Tautuarii Nena, Iriatai Raiheui et Ariitea Putoa qui ont récemment participé aux Championnats du monde à Dubaï, ont été déclarés champions de Polynésie sans combattre dans leur catégorie respective faute d’adversaires locaux à leur niveau. Ceci étant, les Championnats de Polynésie ont été intéressants voire passionnants au niveau des finales pour certains combats qui ont soulevé l’enthousiasme du public y compris chez les féminines. Ils ont mis en scène 22 clubs de Tahiti et des îles de Raivavae, Raiatea, Huahine et Bora Bora. Une mobilisation qui illustre la dynamique et l’unité de la boxe polynésienne.



L’apothéose des Championnats de Polynésie s’est déroulée vendredi soir avec les finales cadets, juniors, novices et l’unique finale Élite du championnat, soit 18 combats au programme. Il y a eu beaucoup d’intensité en général pendant deux ou trois rounds selon les combats, dont la majorité a été conclue par décision, deux combats se terminant toutefois avant la limite. Turoa Teriihaunui a décroché le titre en s’imposant par arrêt de l’arbitre au 2e round face à Éric Teaurai en 92 kg novices. Jason Perry s’est lui aussi imposé par arrêt de l’arbitre au 2e round dans le combat suivant contre Rononui Opeta en +92 kg novices.

Des titres espérés aux Championnats de France



Le dernier combat de la soirée et des Championnats de Polynésie opposait Henere Tetoofa à Douglas Tunoa au titre de la catégorie 86 kg Élite. Henere Tetoofa, le boxeur de Vaitavatava, s’est montré très actif face à Douglas Tunoa, le sociétaire de Mahina BC dont la boxe apparaissait plus posée. Après trois rounds acharnés, trois juges donnaient Douglas Tunoa vainqueur contre deux pour Henere Tetoofa.



Entre les combats, des remises de médailles et récompenses ont honorés Édith Tavanae, Veroiti Nena, Tautuarii Nena et Ariitea Putoa qui se sont distingués cette saison à l’international. Championnes régionales du côté d’Orléans, Édith Tavanae et Veroiti Nena sont qualifiées pour les Championnats de France qui auront lieu au mois de janvier et elles y seront rejointes par Nikee Gobrait-Cummings et Mateo Poullet-Osier, également champions régionaux, et Iriatai Raiheui, vice-champion régional. Des titres de champions de France sont envisageables. Ce sera également le cas au mois de février où trois ou quatre cadets et juniors participeront aux Championnats de France des catégories d’âge. Champion de France cadet en 2023 et vice-champion junior en 2024, Heivini Atiu pourrait aussi décrocher un nouveau titre.

La boxe polynésienne respectée à Dubaï



Tauhiti Nena, le président de la PBA et de la Confédération océanienne de boxe (OCBC), a tiré un bilan des Championnats de Polynésie et des récents Championnats du monde à Dubaï : “On peut constater que les Championnats de Polynésie sont de très bonne qualité chez les jeunes et les seniors. On a organisé beaucoup de réunions cette année dans les archipels et à Tahiti et ça permet d’augmenter le niveau. Les clubs ont bien préparé leurs boxeurs, ce qui explique en partie la qualité des combats cette semaine. On a une dizaine de jeunes et de seniors qui participeront aux Championnats de France cadets, juniors et seniors en janvier et février et c’est le signe que notre boxe se porte bien. Ça s’est confirmé aux Championnats du monde qui ont été une grande satisfaction pour la boxe tahitienne, car trois de nos quatre boxeurs ont passé un tour, ce qui est déjà une grosse performance à ce niveau. Et avec un meilleur tirage, notamment pour Ariitea Putoa qui est tombé sur le champion du monde russe au 2e tour ou pour Nikee Gobrait-Cummings qui est aussi tombé au 2e tour sur le futur finaliste russe, un podium ne semblait pas impossible. Mais chapeau quand même à nos boxeurs qui ont bien représenté les couleurs du Fenua et j’ai bien senti que la boxe tahitienne était désormais respectée au niveau des Championnats du monde.”



Le noble art polynésien gagne continuellement en crédibilité, ce qui engendre beaucoup d’optimisme pour les Jeux du Pacifique 2027.



Patrice Bastian

