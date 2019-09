Bourez 33è au Surf Ranch

Sur sa deuxième - et dernière - chance en backside, il a encore plus de pression car seulement la meilleure de ses deux vagues backside sera retenue. Il doit absolument bien faire. Michel Bourez fait de bonnes manœuvres mais il ne parvient pas à trouver le bon rythme sur cette vague. Il manque de vitesse au moment de se placer dans le tube et se fait enfermer au bout de 30 secondes. Là encore son ride est incomplet et sera noté 5.03.



Sur sa deuxième vague en front side, il fait un bon début de vague avec de bons rollers, il gère bien le tube mais à peu près au même moment, à 35 secondes du début de la vague, il fait une petite erreur et laisse filer la vague. Il obtiendra 5.30 sur 10 pour un total de 10.47 sur 20 sur ses deux meilleures vagues, les deux dernières.



Michel Bourez n’a réussi à finaliser aucune de ses quatre chances et termine donc la compétition à la 33e place, la pire possible. « Michel Bourez doit être très frustré, il a passé beaucoup de temps ici et connaît la vague très bien. » a commenté Kelly Slater, qui lui termine 9ème.



Dans cet ordre de classement, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Owen Wright, Jordy Smith, Griffin Colapinto, Italo Ferreira, Wade Carmichael et Willian Cardoso accèdent à la finale. SB/WSL