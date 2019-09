Une huitième étape « artificielle » redoutée

Un format de compétition spécifique



Six séries de six surfeurs ont été composées pour le « round of 36 ». Chaque athlète surfe quatre vagues : deux vagues en gauche et deux vagues en droite. La meilleure droite et la meilleure gauche donneront un total sur 20. Les scores comptent pour la série, mais ils comptent également pour le tableau général.



Les deux premiers de chaque série et les 12 suivants au tableau général ont un « bonus », une droite et une gauche supplémentaire pour tenter d’améliorer leur score. Les huit surfeurs ayant obtenu les meilleurs scores se qualifient pour la finale, le tableau général étant remis à zéro. Les autres sont classés selon leurs points.



Lors de la finale, chacun des huit athlètes surfera de nouveau deux droites et deux gauches avec, là aussi, un total sur 20 composé de la meilleure gauche et de la meilleure droite. Les quatre athlètes ayant les scores les plus faibles terminent la compétition à la cinquième place. Les quatre athlètes ayant les scores les plus hauts ont une droite et une gauche supplémentaire pour tenter d’améliorer leur total et gagner la compétition. SB/WSL