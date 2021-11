Bouissou vice-président, Bouteau non-remplacée

Tahiti, le 10 novembre 2021 - Le président du Pays Edouard Fritch a annoncé mercredi matin la nomination de Jean-Christophe Bouissou au poste de vice-président du Pays. Nicole Bouteau n'est pas remplacée et ses portefeuilles sont répartis entre Christelle Lehartel, Yvonnick Raffin et René Temeharo.



Un remaniement a minima. Une semaine après avoir démis son vice-président de ses fonctions et cinq jours après la démission de sa ministre du Tourisme et du Travail, le président du Pays Edouard Fritch a prononcé une allocution mercredi pour annoncer la nouvelle composition de son gouvernement. Le choix du nouveau vice-président s'est porté sur Jean-Christophe Bouissou, qui conserve l'intégralité de ses portefeuilles ministériels. De son côté, la démission de Nicole Bouteau a été actée mardi soir et Edouard Fritch a annoncé qu'elle ne serait pas remplacée dans l'immédiat. Ses portefeuilles ont été répartis entre trois ministres : Yvonnick Raffin hérite du Tourisme, Christelle Lehartel du Travail et René Temeharo des Relations avec les institutions.