Bons plans des pensions dans les îles : Tous les tarifs

Tahiti, le 12 juin 2020 - Après ces interminables semaines de confinement, petit à petit, la Polynésie française retrouve un peu d’air pour respirer. Oh certes, nous sommes loin de pouvoir encore nous déplacer librement où nous le souhaitons dans le monde, mais du moins, chez nous, quelques îles sont désormais accessibles grâce au programme mis en place par la compagnie locale Air Tahiti. Autant en profiter, d’autant que les tarifs affichés sont attractifs.



Air Tahiti est loin d’avoir repris toutes ses dessertes, mais du moins la compagnie nous offre-t-elle quelques fenêtres pour s’aérer. Les grands hôtels, on le sait, n’ont pas rouvert leurs portes, faute de clientèle internationale, mais certaines petites structures hôtelières accueillent déjà les visiteurs locaux, tout comme les pensions de famille.



Nous n’avions pas la place ici de toutes les citer, mais Air Tahiti, via son agence de voyages “Séjours dans les îles”, nous offre un éventail alléchant de possibilités dans dix-huit îles déjà. Celles-ci ne sont pas encore desservies comme elles l’étaient avant la crise du coronavirus, c’est pourquoi si des pensions de famille offrent des possibilités de séjour de deux, trois, quatre ou cinq nuits, souvent plus, certaines en revanche ne peuvent offrir moins de six ou sept nuitées, n’étant desservies qu’une fois par semaine.

Pas facile de s’y retrouver ? Nous avons donc fait le point avec les offres d’Air Tahiti, sachant que nous ne mentionnons dans notre série d’hébergements que ceux qui sont agréés par “Séjours dans les îles”, un gage de qualité sinon d’exhaustivité.



Pour être parfaitement informé de tous les forfaits que les uns et les autres proposent, reportez-vous au site



Huahine Motel Vanille

Séjour 2 nuits à partir de 27 535 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + petit déjeuner continental offert + vélos gratuits. Nuit supplémentaire à partir de : 4 650 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental offert Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Meherio

Séjour 2 nuits à partir de 30 835 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre standard + petit déjeuner continental + vélos gratuits. Nuit supplémentaire à partir de : 6 300 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental Validité pour des voyages du 2 au 31 août 2020.



Fare Ara

Séjour 2 nuits à partir de 25 535 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre climatisée. Nuit supplémentaire à partir de : 3 650 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Ariitere

Séjour 2 nuits à partir de 26 035 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre standard Nuit supplémentaire à partir de : 3 250 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Hôtel Maitai Lapita Village Huahine

Séjour 1 nuit + la 2e nuit à moitié prix à partir de 41 135 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin communicant. Nuit supplémentaire à partir de : 13 400 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Chalet Tipanier

Séjour 2 nuits à partir de 35 235 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en fare + location de voiture. Nuit supplémentaire à partir de : 8 500 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Raiatea Hôtel Atia Piti

Séjour 2 nuits à partir de 44 405 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin suite avec cuisine + petit déjeuner continental offert. Nuit supplémentaire à partir de : 9 450 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental offert Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Raiatea Lodge Hôtel

Surclassement offert avec location de voiture pour une journée (pour des séjours de 2 nuits et plus) Séjour 2 nuits à partir de 40 255 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre standard + petit déjeuner continental + location de voiture pour une journée Nuit supplémentaire à partir de : 8 850 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental Le dîner est obligatoire et payable sur place : 5 000 Fcfp par personne et par jour Validité pour des voyages : du 19 juin au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension OPEHA

Séjour 2 nuits à partir de 33 505 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport offerts + hébergement en bungalow jardin + petit déjeuner continental. Nuit supplémentaire à partir de : 7 000 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Hôtel Opoa Beach

Séjour 2 nuits à partir de 46 735 Fcfp/personne: vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow suite jardin. Nuit supplémentaire à partir de : 10 500 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Fare Vai Nui

Séjour 2 nuits à partir de 41 905 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow standard vue lagon. Nuit supplémentaire à partir de : 8 900 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Taha’a Fare Pea Iti

Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 58 095 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin. Nuit supplémentaire à partir de : 12 500 Fcfp/pers La demi-pension est obligatoire et payable sur place : 8 550 Fcfp/personne et par jour (hors boissons). Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Vahine Island- Private Island Resort & Spa

Séjour 2 nuits à partir de 95 205 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow plage. Nuit supplémentaire à partir de : 32 750 Fcfp/pers La demi-pension est obligatoire et payable sur place : 10 800 Fcfp HT par personne et par jour (hors boissons). Validité pour des voyages : du 1er juillet au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



La perle de Tahaa

Séjour 2 nuits à partir de 52 805 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow fleur. Nuit supplémentaire à partir de : 7 500 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 30 juin 2020.





Bora Bora Hôtel Le Maitai Polynesia

Séjour 1 nuit + la 2e nuit à moitié prix à partir de 42 388 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre climatisée vue jardin. Nuit supplémentaire à partir de : 11 500 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Village Temanuata Beach

Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 49 738 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin. Nuit supplémentaire à partir de : 12 500 Fcfp/pers Validité jusqu'au 30 juin 2020.



Hôtel Matira

Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 51 538 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow standard. Nuit supplémentaire à partir de : 11 400 Fcfp/pers. Validité en haute saison 2020 du 1er juillet au 30 septembre 2020.

Rangiroa Pension Cécile

Séjour 2 nuits à partir de 45 004 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en petit bungalow lagon + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 10 000 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Les Relais de Joséphine

Séjour 2 nuits à partir de 61 204 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin ou lagon + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 18 100 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Hôtel Maitai Rangiroa

Séjour 1 nuit + 2e nuit à moitié prix à partir de 47 904 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow Tapa. Nuit supplémentaire à partir de : 13 400 Fcfp/pers Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Tikehau Pension Justine

Séjour 3 nuits à partir de 50 668 Fcfp/personne : vol + transferts aéroports + hébergement en petit bungalow + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 8 500 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Hotu

Séjour 3 nuits à partir de 54 268 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en petit bungalow plage + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 9 700 Fcfp/pers en demi-pension A compter du 29 juin 2020, les séjours de 2 nuits seront possible.

Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Tikehau Village

Séjour 3 nuits à partir de 58 168 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 11 000 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Aito Motel Colette

Séjour 3 nuits à partir de 47 668 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport offerts + hébergement en bungalow plage premium. Nuit supplémentaire à partir de : 11 250 Fcfp/pers. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Manihi Pension Poerani Nui

Séjour 7 nuits à partir de 145 168 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 16 800 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Mataiva Pension Mataiva Village

Séjour 3 nuits à partir de 50 668 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre jardin climatisée + pension complète. Nuit supplémentaire à partir de : 9 100 Fcfp/pers en pension complète Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Ariiheevai

Séjour 3 nuits à partir de 50 368 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en petit bungalow jardin climatisé + pension complète. Nuit supplémentaire à partir de : 9 000 Fcfp/ pers en pension complète Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Ahe Cocoperle Lodge

Séjour 7 nuits à partir de 111 568 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow avec salle de bains privée extérieure + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 12 000 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020. Une bouteille de champagne est offerte pour tout séjour du 26 juin au 31 août 2020. Offre Famille : hébergement et demi-pension offerts pour un enfant de moins de 12 ans et payants à partir du 2e enfant et plus (en bungalow avec salle de bains privée extérieure : 6 000 Fcfp par jour et par enfant et en bungalow confort : 7 250 Fcfp par jour et par enfant)



Pension Raita

Séjour 7 nuits dont la 6e nuit offerte à partir de 91 768 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow plage + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 10 700 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages : jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Fakarava Pearl Havaiki Lodge

Séjour 3 nuits à partir de 44 368 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin. Nuit supplémentaire à partir de : 5 000 Fcfp/pers La demi-pension est obligatoire et payable sur place : 7 500 F par personne et par jour. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Paparara

Séjour 3 nuits à partir de 54 968 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow salle de bain privée + petit déjeuner continental. Nuit supplémentaire à partir de : 8 500 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental. Le dîner est obligatoire et payable sur place : 3 500 Fcfp par personne et par jour. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Tokerau Village

Séjour 3 nuits à partir de 71 148 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 13 860 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Veke Veke

Séjour 3 nuits à partir de 63 618 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow plage standard + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 11 500 Fcfp/pers en demi-pension.

Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Vaiama Village

Séjour 3 nuits à partir de 50 718 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport offerts + hébergement en bungalow 2 personnes + petit déjeuner continental. Nuit supplémentaire à partir de : 7 850 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental Le dîner est obligatoire et payable sur place : 3 500 Fcfp par personne et par jour. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Makemo Teanuanua Beach Pearl

Séjour 7 nuits à partir de 84 783 Fcfp/personne: vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow plage avec salle de bains commune + demi-pension Nuit supplémentaire à partir de : 7 745 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 -hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Gambier Chez Benoit et Bianca

Séjour 7 nuits à partir de 103 968 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 8 400 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Chez Jojo

Séjour 7 nuits à partir de 111 423 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow côté mer + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 9 485 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Maroi

Séjour 7 nuits à partir de 107 503 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 8 925 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Nuku Hiva Pension Mave Mai

Séjour 2 nuits à partir de 60 568 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre climatisée + petit déjeuner continental. Nuit supplémentaire à partir de : 5 500 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Hiva Oa Hiva Oa Hanakee Lodge

Séjour 2 nuits à partir de 72 668 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow vue montagne + petit déjeuner américain. Nuit supplémentaire à partir de : 14 150 Fcfp/pers avec petit déjeuner américain Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Temetiu Village

Séjour 2 nuits à partir de 60 568 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow standard jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 8 600 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Relais Moehau

Séjour 2 nuits à partir de 65 828 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre standard + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 11 230 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Kanahau

Séjour 2 nuits à partir de 57 968 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow vue océan + petit déjeuner continental. Nuit supplémentaire à partir de : 7 150 Fcfp/pers avec petit déjeuner continental. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Joséphine

Séjour 5 nuits à partir de 111 268 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement. Nuit supplémentaire à partir de : 13 500 Fcfp/pers. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Les chalets Hanakee

Séjour 2 nuits à partir de 57 868 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement. Nuit supplémentaire à partir de : 7 350 Fcfp/pers. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Rurutu Pension Teautamatea

Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 41 418 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en chambre salle de bains privée + demi-pension pour 2 jours. Nuit supplémentaire à partir de : 6 925 Fcfp/pers en demi-pension La demi-pension pour le 3e jour est obligatoire et payable sur place : 3 300 Fcfp par personne. Validité pour des voyages jusqu'au 12 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Manotel

Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 44 368 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow + demi-pension pour 2 jours. Nuit supplémentaire à partir de : 8 400 Fcfp/pers en demi-pension La demi-pension pour le 3e jour est obligatoire et payable sur place : 3 900 Fcfp par adulte et 2 150 Fcfp par enfant. Validité pour des voyages jusqu'au 31 juillet 2020. Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 47 528 Fcfp/personne du 1er au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Vaitumu Village

Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 47 568 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow + demi-pension pour 2 jours. Nuit supplémentaire à partir de : 10 000 Fcfp/pers en demi-pension La demi-pension pour le 3e jour est obligatoire et payable sur place : 5 500 F par personne. Validité pour des voyages jusqu'au 30 juin 2020. Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 49 568 Fcfp/personne du 1er juillet au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Tubuai WIPA Lodge

Séjour 2 nuits + 3e nuit offerte à partir de 49 768 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + demi-pension pour 2 jours. Nuit supplémentaire à partir de : 9 250 Fcfp/pers avec demi-pension La demi-pension du 3e jour est obligatoire et payable sur place : 5 000 Fcfp par personne. Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Toena

Séjour 3 nuits à partir de 52 468 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport offerts + hébergement en bungalow jardin avec une chambre + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 7 500 Fcfp/pers en demi-pension

Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Raivavae Pension Chez Linda

Séjour 5 nuits dont la 4e nuit offerte à partir de 67 368 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en petit bungalow jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 8 600 Fcfp/pers en demi-pension La demi-pension est incluse avec la nuit offerte. Validité pour des voyages du 1er juillet au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Ataha

Séjour 5 nuits dont la 4e nuit offerte à partir de 59 208 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en Fare + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 6 560 Fcfp/pers en demi-pension La demi-pension de la 4e nuit est obligatoire et payable sur place : 4 250 Fcfp par personne. Validité pour des voyages du 1er juillet au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension Tama Resort

Séjour 5 nuits à partir de 75 468 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow coté montagne + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 8 500 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages jusqu'au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

Rimatara Pension UeUe

Séjour 5 nuits à partir de 63 018 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 6 450 Fcfp/pers en demi-pension Validité pour des voyages : du 1er juillet au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.



Pension la Perruche Rouge

Séjour 5 nuits à partir de 65 768 Fcfp/personne : vol + transferts aéroport + hébergement en bungalow jardin + demi-pension. Nuit supplémentaire à partir de : 7 000 Fcfp/pers en demi-pension Validité des voyages : du 1er juillet au 31 août 2020 - hors retours les 7, 8 et 9 août 2020.

