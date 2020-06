Bon anniversaire Uturoa

RARAIATEA, le 21 juin 2020 -Uturoa, la deuxième plus ancienne commune de Polynésie, créée par le général de-Gaulle, a fêté jeudi 18 juin ses 75 ans.



La maire de Uturoa, Sylviane Terooatea, n’était pas peu fière jeudi de souffler toutes les bougies d'anniversaire de la commune, en présence de quelques administrés invités pour l’occasion, et de personnes nées également un 18 juin. C’est dans la salle des mariages qu’a été organisée la cérémonie, avec ambiance musicale et petits fours pour régaler tous ceux qui avaient fait le déplacement.



Prière, discours traditionnel, le protocole ne change pas. Seule note particulière, les restrictions liées à la réserve de la campagne municipale qui ont quelque peu édulcoré les rangs des personnalités. Le rappel à la loi, bien précise à ce sujet, qui proscrit la présence d’élus politiques à même d’influencer le suffrage du 28 juin prochain, avait fait l'objet d'une note du haut-commissaire. Le message a été bien entendu.