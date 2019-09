Bogota, la ville très or…

Pour aller en Colombie

- Vols Papeete-Los Angeles-Bogota (Air France ou Air Tahiti Nui, puis Avianca ou United Airlines)

- Vols Papeete-Santiago- Bogota (via Latam)



Peut-on aller en Colombie ?

La "violencia", cette guerre civile qui a ravagé le pays pendant des décennies, rendait tout voyage problématique. Jusqu’à récemment, les Farc, les narcos, l'armée, les paramilitaires, tout le monde s'affrontait dans la jungle et même dans les villes. La situation s’est aujourd’hui à peu près normalisée, mais il convient de rester prudemment sur les circuits touristiques. À Bogota, le jour, on ne risque, en principe, pas grand-chose si l'on évite de circuler déguisé en touriste bling bling.



Quand y aller ?

Proche de l’équateur, la Colombie connaît deux saisons chacune coupées en deux, l’été correspondant à la saison sèche (décembre-janvier et juillet-août) et l’hiver à la saison des pluies (avril-mai et octobre-novembre).



Pour loger à Bogota

Une infinité de possibilités ; notre hôtel préféré :

Le Tequendama, building emblématique inauguré en mai 1957 (et classé au titre des Monuments nationaux de la Colombie) avec ses 537 chambres, à deux pas du musée de l’or.

Very smart :

Le Four Seasons Hotel Casa Medina, spectaculaire (décor somptueux), en briques, dans le nouveau quartier des affaires.

Bons plans :

Dans le quartier colonial ancien de la Candelaria, Hotel de la Opera dans un magnifique bâtiment restauré et Abadia Colonial (belle adresse gourmande).



Pour visiter le musée

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Mardi au samedi : 9h-18h00

Dimanche : 10h-16h00

Fouille minutieuse à l'entrée (et gardiens lourdement armés).

Photos interdites pour ne pas dévoiler les systèmes de sécurité.

Audio guide recommandé.



En prime

Gardez-vous un peu de temps pour visiter le Musée d’art moderne, le MAMBO (souvent surnommé le Musée Zea, du nom de sa directrice, Gloria Zea, décédée en mars 2019), ne serait-ce que pour sa collection de peintures de Fernando Botero.