Blinken met les Tonga en garde contre un investissement "prédateur" de Pékin

Nuku'alofa, Tonga | AFP | mercredi 25/07/2023 - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, en visite mercredi aux îles Tonga pour y inaugurer une nouvelle ambassade des Etats-Unis, a mis en garde l'archipel contre un investissement "prédateur" de la Chine, qui renforce son influence dans le Pacifique.



"Alors que l'engagement chinois dans la région s'est renforcé, il y a eu, de notre point de vue, des comportements de plus en plus problématiques", a dit M. Blinken, estimant que les investissements chinois dans la région liaient souvent étroitement les pays qui en bénéficiaient.



Il a assuré que Pékin était derrière "des activités économiques prédatrices, et aussi des investissements faits d'une manière qui peut en fait saper une bonne gouvernance et promouvoir la corruption".



En mars, l'ancien président de Micronésie David Panuelo avait accusé publiquement la Chine de harcèlement, d'espionnage, et de tentative de corruption de membres de son cabinet.



La venue d'Antony Blinken intervient après que le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a été brusquement démis de ses fonctions et remplacé par Wang Yi, que M. Blinken "connaît depuis plus de dix ans".



"Bien travailler avec lui"



"Je m'attends à pouvoir bien travailler avec lui, comme nous l'avons fait par le passé", a-t-il déclaré, soulignant l'importance de "gérer cette relation de manière responsable", avec "diplomatie" et "engagement".



M. Blinken est le premier haut représentant de Washington à visiter les îles Tonga, petit Etat du Pacifique où la nouvelle ambassade américaine a ouvert en mai, dans la capitale Nuku'alofa.



La présence du secrétaire d'Etat "témoigne du fait que notre partenariat se renforce", s'est félicité le Premier ministre tongien Hu'akavemeiliku Siaosi Sovaleni.



L'archipel des Tonga, comptant 100.000 habitants environ, est le dernier Etat en date ciblé par Washington parmi une série d'Etats du Pacifique, où les Etats-Unis et la Chine se livrent une bataille d'influence.



Le gouvernement de l'archipel, criblé de dettes, est jugé particulièrement vulnérable à la pression économique de la Chine.



Le royaume insulaire doit environ 130 millions de dollars, soit près d'un tiers de son PIB, à la banque d'exportation chinoise.



Cette somme lui a été prêtée pour aider à la reconstruction après des émeutes qui avaient ravagé la capitale en 2006. Les remboursements de cette dette devraient s'accroître l'an prochain.



"Risques géopolitiques élevés"



Pékin a notamment signé une série d'accords avec les îles Salomon, à l'ouest des Tonga, dont l'un prévoit le renforcement de la présence policière chinoise jusqu'en 2025 dans ce petit pays en développement.



En février, les Etats-Unis ont restauré leur ambassade aux Salomon, 30 ans après sa fermeture.



Ils projettent aussi d'ouvrir des ambassades au Vanuatu et dans les îles Kiribati.



"Les Etats-Unis avaient disparu des radars dans une certaine mesure avant 2018, mais ils font à présent un retour en force", a déclaré à l'AFP Meg Keen, analyste du Pacifique à l'Institut Lowy en Australie.



"Les endroits qu'ils ont choisi de visiter sont ceux où ils estiment que les risques géopolitiques sont élevés", a-t-elle ajouté.



Les Etats-Unis sont une puissance historique dans le Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale, la région étant devenue le théâtre de luttes d'influence accrues en matière commerciale, politique et militaire.



La Chine y assure sa présence, à coups de pactes ou de contrats.



M. Blinken a affirmé aux Tonga la volonté des Etats-Unis de se saisir des problèmes que connaissent les îles du Pacifique, particulièrement exposées au changement climatique et à la pêche illégale.



"Nous sommes une nation du Pacifique" et "nous voyons clairement l'avenir dans la région Indo-Pacifique", a déclaré M. Blinken à ses hôtes, "nous comprenons vraiment ce qui est une priorité pour les gens d'ici".