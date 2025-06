Black-out électrique au sud de Tahiti

Tahiti, le 29 juin 2025 - Depuis 11h30, ce dimanche, une coupure de courant impacte le sud de Tahiti de Tautira à Hitia'a et de Teahupo'o à Papara, en passant par Taravao. Selon nos informations, elle serait due à un incident sur le réseau de transport de la TEP entre Atimaono et Punaru'u. Une intervention est en cours pour rétablir l'électricité au plus vite.





Les communes du sud de Tahiti sont privées d'électricité depuis 11h30, ce dimanche. Selon la TEP, un problème de liaison est survenu entre Punaru'u et Atimaono sur la cote ouest, tandis qu'un autre incident était déjà intervenu vendredi sur la côte est. Des techniciens sont mobilisés pour rétablir le courant au plus vite.



Une partie des foyers du secteur de Papara aurait déjà été réalimentée en électricité. Une heure et demi d'intervention serait encore prévue pour un retour à la normale aux alentours de 14 heures, selon les dernières estimations qui nous ont été communiquées. Si la procédure en cours s'avère infructueuse, le délai d'attente pourrait être augmenté de trois à quatre heures.