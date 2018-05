Black M à l’assaut de To'ata

Quels sont tes projets ?

"L’album est presque à 300 000 ventes, on a fait une grosse tournée dessus. Là, j’ai décidé de tourner un page, je suis sur un projet assez top secret, je viens de balancer le premier single "Mama" il y a 4 jours. Il cartonne sur internet. Je viens de tourner le clip au Mali avec le chanteur malien Sidiki Diabaté. C’est un hommage à tous les mamans du monde, je chante pour ma mère. C’est le début d’une nouvelle page, ce n’est plus ‘Eternel insatisfait’ ?"



Ton public actuel est assez jeune, est-ce différent de celui de Sexion D’Assaut ?

"Oui, complètement, car les enfants sont plus cash, plus directs. L’enfant aime ou pas, on est fixé direct. Ça me fait kiffer, car ils aiment ma musique. Je veux un public le plus large possible, je ne veux pas un public seulement rap… Je veux la planète !"



Aurais-tu pensé un jour venir jouer à Tahiti ?

"Jamais de la vie, impossible, je n’y avais même pas pensé. C’est incroyable de me dire qu’il y a un public qui m’écoute jusqu’ici et voilà !"