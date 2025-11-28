

Biodiversité: la LPO alerte sur "l'urgence" d'éradiquer les rats à Clipperton

Paris, France | AFP | mardi 16/12/2025 - Clipperton, atoll français isolé du Pacifique Nord, abrite une concentration exceptionnelle d'oiseaux marins gravement menacés par la présence de rats introduits dans les années 2000, alerte la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) à l'issue d'une expédition scientifique en novembre.



Sur cet atoll corallien de 1,7 km2, "on compte entre 120.000 et 150.000 oiseaux marins" parmi lesquels 35.000 à 40.000 couples de fous masqués, soit près de 70% de la population mondiale de cette espèce, explique à l'AFP Cédric Marteau, directeur du pôle Protection de la nature de la LPO.



Mais "tous ces oiseaux sont dans un état de conservation défavorable", souligne le scientifique qui s'est rendu sur l'atoll et estime qu'il y a "urgence à agir".



En cause: l'introduction du rat noir au début des années 2000 après un naufrage, qui a profondément modifié l'écosystème. Outre les plus petits oiseaux, son impact est spectaculaire sur les crabes rouges, dont la population est passée de 11 millions en 1968 à "entre 50.000 et 80.000 aujourd'hui".



Ces crabes limitaient naturellement la végétation, créant des conditions favorables à la nidification des fous. Les différences avec la dernière grande expédition scientifique sur place en 2005 sont flagrantes: "Il n'y avait quasiment pas de végétation sur l'île (...). Aujourd'hui, elle est en train d'envahir l'île", selon Cédric Marteau.



"Si on n'élimine pas les rats, les petites espèces vont disparaître et les fous seront menacés indirectement", assure-t-il.



La mission de la LPO, qui s'est déroulée du 11 au 22 novembre, visait à tester les conditions d'une future dératisation. Des granulés non empoisonnés, marqués au fluor, ont été dispersés pour évaluer la consommation et calibrer une opération d'éradication.



Clipperton est jugée plus simple à dératiser que d'autres territoires français comme Tromelin ou Amsterdam, où des opérations récentes ont eu des effets "immédiats" sur la biodiversité.



Mais l'intervention nécessiterait un hélicoptère et accéder à l'île est un "défi logistique", estime la LPO qui souhaite lancer une opération de dératisation en 2026 ou 2027.



Pour Cédric Marteau, protéger la biodiversité de l'atoll est une "responsabilité" et un "acte de souveraineté" de la France qui a pris possession de l'îlot en 1858.



Les scientifiques ont également été frappés par l'ampleur de la pollution plastique échouée sur les plages. "C'est très choquant quand vous débarquez: vous ne voyez que ça, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel", explique Cédric Marteau.



Unique territoire français du Pacifique Nord, Clipperton fait l'objet d'un déploiement annuel de la Marine nationale. Un accord franco-mexicain autorise par ailleurs la pêche mexicaine dans la zone économique exclusive française.



La LPO plaide pour un renforcement de la protection, notamment par la création d'une aire marine protégée au-delà des 12 milles nautiques (environ 22 km) autour de l'atoll.

le Mercredi 17 Décembre 2025






