Bio Fetia s'implante à Raiatea

Raiatea, le 10 Octobre 2022 – L’association Bio Fetia, qui garantit des produits biologiques selon la norme océanienne en agriculture biologique (NOAB), a ouvert le mois dernier son antenne à Raiatea. Pour l’association basée à Pirae, c’est une première dans les îles. La nouvelle antenne permettra d’accompagner les producteurs dans leur demande de labellisation Bio Pasifika dans tous les Raromata’i.



Le système participatif de garantie (SPG) Bio Fetia, qui promeut la production agricole biologique au fenua, ouvre son antenne à Raiatea. L’association, créée en 2011 à Tahiti, fédère des producteurs et des consommateurs et délivre le label Bio Pasifika, reconnu dans le Pacifique pour attester le respect de la norme océanienne d’agriculture biologique (NOAB).



Tereva Teihoarii, l'animateur de l'antenne de Raiatea, a été formé durant un an dans les bureaux de Bio Fetia, à Pirae. Lui-même baignant dans le secteur agricole depuis petit, il a réalisé un BTS agricole au lycée de Opunohu, à Moorea, et a travaillé à la chambre de l’agriculture et dans plusieurs commerces, toujours dans le secteur agricole. Cela fait deux ans qu’il œuvre à Bio Fetia. Selon lui, l’ouverture de cette antenne à Raiatea fait suite à une forte demande des agriculteurs : "J’ai été muté à Raiatea car le secteur du bio se développe beaucoup. Il fallait quelqu’un sur place pour accompagner les agriculteurs dans leurs démarches et maintenir cette bonne dynamique." Cela fait donc un mois qu’il est installé dans les locaux de l’Épic Vanille à Avera. Avant cela, toutes les démarches administratives devaient être réalisées à distance et par téléphone pour avoir la certification. Son arrivée permettra donc d’accompagner au mieux les agriculteurs dans l’obtention du label.



Audits et respect des normes



Pour obtenir la garantie Bio Pasifika, le producteur doit adhérer à l’association et remplir des documents administratifs, le plan de gestion bio. Puis, dans le cadre d’une première demande, deux audits de sa production sont réalisés à six mois d’intervalle. Les audits sont effectués par un producteur et un consommateur formés à cette inspection. La qualité des semences utilisées, leur provenance, les engrais et insecticides employés, l’arrosage… Toutes les pratiques sont expertisées. Le producteur a ensuite six mois pour ajuster ses habitudes. À l’issue du deuxième audit, le dossier passe en commission et le label Bio Pasifika est attribué ou non. La certification engage ensuite le producteur à respecter la NOAB et des audits sont réalisés chaque année pour vérifier le maintien des bonnes pratiques et garder la certification.



Deux labels peuvent être délivrés, le normal et celui dit "en conversion". Ce dernier est décerné si, dans les trois dernières années, au moins un produit chimique a été utilisé, mais que le producteur utilise maintenant des pratiques respectant la NOAM. Le label normal est finalement attribué lorsque les traces de produits chimiques disparaissent entièrement.



70 productions garanties Bio Pasifika



Le SPG Bio Fetia agit sur l’ensemble des archipels de la Polynésie. L'antenne de Raiatea permettra de couvrir l’ensemble des Raromata’i, puisque Tereva Teihoarii devrait se rendre en mission dans les îles, afin de donner des formations pour auditer et accompagner chaque agriculteur pour l’obtention du label.



À Raiatea, douze producteurs sont déjà certifiés, pour des productions végétales (fa’a’apu) ou animales, comme un poulailler, mais aussi des ateliers de transformation comme la production de pain, de fruits séchés ou encore d’huile de coco vierge. Sur toute la Polynésie, ce sont 70 productions qui sont garanties Bio Pasifika, dont cinq en conversion.



Informatiions utiles

Horaires :

• Lundi à jeudi : 7h30 à 15h30

• Vendredi : 7h30 à 14h30

Rédigé par V.Leroi le Lundi 10 Octobre 2022 à 17:45 | Lu 357 fois