Billy Besson a retrouvé le sourire

A la tête de l’équipe qui représente la France, Billy Besson, 38 ans, assure que son objectif « n’était pas la performance, mais de travailler, d’apprendre : la voile c’est comme les échecs et il faut connaître les combinaisons. ». Face à la France, des équipages très expérimentés, dont beaucoup de marins ont déjà piloté ces Formule 1 des mers lors de la Coupe de l’America. Avec ses coéquipiers, Besson à, lui, découvert cette voile du XXIe siècle. « Ça se rapproche de l’automobile, on est dans une autre monde, celui de l’évolution. Aujourd’hui tout le monde veut se mettre au foil ! Il y a un côté tellement fun ! » S’il admet que c’est « complètement différent du Nacra 17 » il apprécie cette expérience qui lui sert à « mieux appréhender la vitesse », qui lui permet « d’être plus à l’aise sur un bateau » et « d’apprendre à gérer une équipe ». Bref, que du bonus et de l’expérience à emmagasiner pour les joutes olympiques à venir. Car Tokyo n’est plus si loin…



Mais Billy et Marie ne sont pas encore sûrs d’y être. Tout se jouera en Nouvelle-Zélande en décembre. « On n’a pas encore qualifié le pays », précise-t-il. Et, sur la ligne de départ il n’y aura pas que lui. D’autres équipages tricolores seront alignés. « Des jeunes qui poussent ! ». En fonction des résultats c’est la fédération qui décidera de qui défendra les chances de la France au Japon. « Et si on y est, on espère que ce sera une fin à l’américaine et pas à la Française comme la dernière fois ! » se marre Billy qui prend aujourd’hui avec dérision et recul sa mésaventure de Rio.



*Mettant aux prises six pays – Australie, Japon, Chine, Grande Bretagne, Etats-Unis et France – le Sail GP 2019 est une nouvelle compétition professionnelle qui s’est déroulée en cinq étapes à travers le monde. Les Français, dirigés par Billy Besson ont terminé à la 5e place. Ils seront à nouveau au départ l’an prochain.