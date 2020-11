Bientôt un fonds pour la promotion de l'expression artistique

Tahiti, le 16 novembre 2020 – En marge du projet de budget 2021 qui vient d'arriver sur le bureau de l'assemblée, le gouvernement entend concrétiser cette année la création d'un "fonds pour la promotion de l'expression artistique" qui sera alimenté par le fameux dispositif du "1% artistique". Deux autres fonds spéciaux déjà annoncés sont créés : l'un pour la péréquation du transport aérien interinsulaire et l'autre pour la péréquation des tarifs de l'électricité.



Evoqué en 2016 par le gouvernement lors de l'adoption d'une loi du Pays pour la "reconnaissance des professions artistiques et diverses mesures en faveur de l'art", le dispositif du 1% artistique va voir le jour au fenua. Dans le cadre du projet de budget 2021, le gouvernement a déposé sur le bureau de l'assemblée un projet de délibération portant création d'un nouveau compte d'affectation spéciale : Le fonds pour la promotion de l'expression artistique. Un fonds qui doit permettre de financer les opérations "concourant à la promotion de l'art en Polynésie française dont notamment les aides individuelles à la création artistique et les acquisitions d'œuvres d'art".



Une bonne nouvelle pour le secteur de la culture, pour les artistes et pour l'art en général, surtout si l'on s'attarde sur le financement du dispositif. En effet, le nouveau fonds sera abondé par "le dispositif dit du 1% artistique". Le projet de loi du Pays définissant ce nouveau dispositif doit être examiné ce mercredi en conseil des ministres. Des ajustements peuvent encore y être apportés, mais il permettra la création d'une belle manne financière pour l'art en général au fenua.



Deux autres fonds créés



Déjà évoqués ces dernières semaines, deux fonds sont également créés cette année. Le premier est le fonds de continuité territoriale aérienne interinsulaire pour abonder le mécanisme nécessaire à la future délégation de service public dans le transport aérien interinsulaire. Pour sa première année d'existence, le fonds sera abondé par un versement du budget général de 400 millions de Fcfp et par la prévision de recette de contribution de solidarité territoriale du transport aérien interinsulaire à hauteur de 550 millions de Fcfp. Soit 950 millions de budget prévisionnel.



Le troisième fonds créé sera celui de la solidarité dans le domaine de l'électricité. Partie intégrante du fameux dispositif de péréquation des tarifs de l'électricité actuellement dans les tuyaux, son budget s'établit à 4 milliards de Fcfp pour cette année.