Biden fête ses 81 ans, et l'âge du capitaine pose plus que jamais question

Washington, États-Unis | AFP | mardi 21/11/2023 - La Maison Blanche vante "l'expérience" qui vient avec les années, et le principal intéressé tente d'en plaisanter, mais Joe Biden, qui fête lundi ses 81 ans, sait bien que l'âge est son principal handicap à un an de la présidentielle.



"C'est mon anniversaire aujourd'hui... Sachez que ce n'est pas facile d'avoir 60 ans", a blagué le président américain lundi, en épargnant, comme le veut la tradition, deux dindes avant la fête de Thanksgiving de jeudi, au cours de laquelle les Américains engloutiront ces volatiles en quantités astronomiques.



Mais le démocrate a aussi, lors du même événement, fait l'une de ces remarques embrouillées dont il est coutumier.



Faisant référence aux heureuses dindes "Liberty" et "Bell", il a souligné qu'obtenir la grâce présidentielle était "plus difficile" que d'avoir des tickets pour la tournée mondiale de la star de la pop Britney Spears, avant d'ajouter: "Elle se trouve là-bas ... Il fait plutôt chaud au Brésil en ce moment."



Or, c'est la chanteuse Taylor Swift qui se produit actuellement au Brésil.



Coeurs



Conscient de l'effet que provoquent ces sorties confuses, ou de récentes chutes sans gravité, mais dont les images ont fait le tour du monde, Biden tente de répondre par l'humour.



Lorsqu'une personne est tombée, à grand bruit, pendant un récent discours, il a d'abord demandé: "Tout va bien?", avant de lancer: "Je veux que la presse sache que ce n'est pas moi."



Lundi, à l'occasion du lancement de son compte de campagne sur le réseau social Threads, Joe Biden a publié une image de son gâteau d'anniversaire, en s'amusant du nombre de bougies allumées.



La vice-présidente Kamala Harris - qui le remplacerait en cas de décès ou d'incapacité - l'a félicité sur le réseau X (anciennement Twitter), saluant "un dirigeant courageux et plein de compassion, un dirigeant fort et habile".



"Joyeux anniversaire Joe! Je t'aime", a publié sur le même réseau son épouse Jill Biden, avec l'obligatoire émoji en forme de petits coeurs et une photo du couple.



La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a indiqué que le président fêterait ce cap entouré de sa famille, qu'il emmènera comme tous les ans sur l'île très huppée de Nantucket pour Thanksgiving.



Le démocrate est déjà le président le plus âgé de l'histoire américaine et, s'il remportait un second mandat comme il en a l'intention, il aurait 86 ans en quittant la Maison Blanche.



Trump



Biden est en bonne santé, selon son dernier bilan médical détaillé en date de février, mais cela ne convainc guère les Américains.



Une récente enquête menée par l'institut Siena dans six Etats américains clés, et publiée par le New York Times, révèle que 71% des électeurs trouvent Biden trop âgé pour être président.



Ils ne sont que 39% à dire la même chose de l'ancien président Donald Trump, 77 ans.



Ce n'est sans doute pas une coïncidence si ce dernier a choisi de publier lundi une courte lettre de son médecin, qui affirme qu'il est en "excellente" santé, qu'il a perdu du poids - sans préciser combien - et que les résultats de ses tests cognitifs étaient "exceptionnels".



Dans ce message en trois paragraphes, le praticien ne donne ni le poids ni la taille de l'ancien président, et ne livre aucun détail sur les analyses et examens pratiqués, ce qu'avait fait la Maison Blanche pour Joe Biden en début d'année.



"De notre point de vue, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience", a dit lundi Karine Jean-Pierre, en assurant que "l’expérience de Joe Biden", depuis son élection comme sénateur en 1972, lui avait permis de mener à bien d'ambitieuses réformes et de faire face aux crises internationales.



"Sagesse"



Relevant qu'il avait été le premier président à se rendre dans une zone de guerre qui n'ait pas été sous le contrôle de l'armée américaine, en l’occurrence en Ukraine en février, elle a vanté son "énergie" et sa "sagesse."



Avant le scrutin de 2020, Joe Biden avait réduit les déplacements, sur fond de pandémie de Covid-19.



Mais cette fois, il lui faudra labourer l'Amérique tout en assumant son écrasante charge présidentielle.



Si son médecin le qualifie de "vigoureux", il est indéniable que Joe Biden fait son âge. Sa démarche est très raide, et la voix du président, ancien bègue dont l'élocution a toujours été heurtée, est souvent un murmure difficilement audible.

le Mardi 21 Novembre 2023 à 05:08 | Lu 107 fois