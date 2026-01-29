BestLife2030 : huit projets polynésiens retenus pour protéger la biodiversité

Le deuxième appel à propositions du programme BestLife2030 mobilise plus de 8 millions d’euros pour soutenir 81 projets locaux en faveur de la biodiversité.
Tahiti, le 26 février 2026 - La Polynésie française fait partie des grands bénéficiaires du deuxième appel à projets du programme européen BestLife2030. Huit initiatives locales ont été sélectionnées pour renforcer la protection d’une biodiversité exceptionnelle mais fragile, au cœur des enjeux environnementaux du Pacifique.
La Polynésie française figure parmi les territoires les mieux dotés du deuxième appel à propositions du programme BestLife2030, dédié à la conservation de la biodiversité dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne. Sur les 21 projets financés dans le Pacifique, huit sont portés en Polynésie française, pour un montant global inclus dans une enveloppe régionale supérieure à deux millions d’euros (238 millions de francs).
Ce deuxième appel mobilise plus de 8 millions d’euros (954 millions de francs) à l’échelle européenne, afin de soutenir 81 projets locaux. Dans le Pacifique, les lauréats polynésiens rejoignent des initiatives menées également en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, confirmant le poids de la région dans ce programme financé par l’Union européenne.
Coordonné dans le Pacifique par le Comité français de l’UICN depuis plus de dix ans, le programme BestLife2030 vise à répondre à des enjeux particulièrement marqués dans les territoires insulaires : restauration des écosystèmes terrestres et marins, conservation des espèces indigènes et menacées, gestion durable des ressources naturelles, renforcement des aires protégées et lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Réalités écologiques, culturelles et socio-économiques
La sélection de huit projets polynésiens illustre une mobilisation forte des acteurs locaux. Associations environnementales, petites et moyennes entreprises et organismes locaux sont directement impliqués, grâce à un élargissement des critères d’éligibilité entre le premier et le deuxième appel. Une évolution qui permet de mieux ancrer les projets dans les réalités écologiques, culturelles et socio-économiques du territoire.
À l’échelle du Pacifique, ces nouveaux projets viennent s’ajouter aux 14 déjà soutenus lors du premier appel, portant à 35 le nombre total d’initiatives financées dans la région. Ils entreront prochainement en phase de contractualisation avant leur déploiement opérationnel sur le terrain.
Avec deux appels déjà clôturés et deux autres à venir, BestLife2030 poursuit le déploiement progressif de son budget global de 23,4 millions d’euros (2,8 milliards de francs). Pour la Polynésie française, l’enjeu est clair : renforcer la résilience de ses écosystèmes face aux pressions croissantes, tout en donnant aux acteurs locaux les moyens d’agir durablement pour la préservation de leur patrimoine naturel.
