Bertrand Piccard : "J’encourage chacun à être pionnier de sa propre existence"

J’aime tisser des parallèles entre les grandes aventures et la vie de tous les jours. En intervenant devant un public, je cherche à encourager chacun à explorer sa vie, à être plus ouvert à d’autres manière de faire et de penser, à être pionnier de sa propre existence pour avancer mieux et plus loin

Parce que c’est une grande source d’échecs, de frustration, de peur, d’angoisse voire de dépression que de rester prisonnier de ses habitudes, ses manières de faire et de penser. Si l’on n’utilise pas l’inconnu, on ne stimule pas sa créativité. On n’améliore pas ses performances. L’inconnu et le changement font peur et maintiennent prisonnier. Quand on est dans l’inconnu et dans l’imprédictibilité, cela oblige à révéler son potentiel d’humain.

Tout le monde a un potentiel, il est plus ou moins bloqué et réprimé, il est plus ou moins difficile de le révéler, mais il existe. Lorsqu’un changement se présente on a tous deux choix, celui de refuser ce changement et de rester crispé sur son passé et celui d’embrasser le changement, de trouver de nouvelles solutions. On apprend alors énormément, qu’il s’agisse de changements heureux ou malheureux

Je suis psychiatre de formation. Je n’exerce plus en cabinet, mais je m’intéresse aux potentialités de l’homme.

Je prends pour exemple mon parcours et ma propre expérience non pas pour me mettre en avant, pour dire : ‘voyez ce que j’ai réussis à faire !’ mais pour donner envie, pour présenter le processus des aventures et non pour afficher les aventures

Ce sont souvent des initiatives personnelles et individuelles qui permettent les changements à grande échelle. Aujourd’hui, la prise de conscience collective ne suffit plus, il faut décider et agir, il faut que les décideurs agissent, donner envie aux gens, chacun dans leur domaine

L’avion a fait le tour du monde, il a montré que c’était possible. C’est la fondation Solar Impulse qui agit maintenant. Nous avons lancé 1000 solutions pour un monde durable. C’était en décembre dernier à Bohn à l’occasion de la Cop 23.

Nous avons lancé un appel aux projets qui participent à la protection de l’environnement de façon économiquement rentable. Économie et finance doivent intégrer le champ de la protection de l’environnement.

Du monde entier, ils sont envoyés par des start-up mais aussi des grandes entreprises. Nestlé par exemple à une usine de lait en poudre qui n’utilise que l’eau du lait pour fonctionner, des toilettes des employés aux machines de production. Nous en avons reçus plus de mille

Un jury d’experts indépendants les consulte puis, s’ils répondent aux critères, les labellise. Quarante-deux ont déjà reçu le label*. Nous ferons un portfolio des mille premiers pour en faire la promotion, les montrer aux chefs d’États, patrons de grandes entreprises, collectivités… Il faut que l’on s’en empare

Bien sûr, j’en parlerai lors de la conférence d’ailleurs. La culture insulaire est pleine de promesses. Quand je vois l’exemple du Swac, c’est évident. Avec ce système, rentabilisé en 4,5 ans, on produit de l’énergie beaucoup moins cher qu’avec l’énergie fossile. Il y a certainement de nombreuses autres idées à faire connaître