Bernard Lavilliers en concert à To'atā le 10 novembre

Tahiti, le 21 juin 2022 - Bernard Lavilliers sera en concert à To'atā le jeudi 10 novembre, à 19h. Il présentera au public polynésien son dernier album, Sous un soleil énorme, mais partagera également ses plus grands tubes qui ont marqué ses 50 ans de carrière.



Bernard Lavilliers est "on the road again". Et c'est en route pour Tahiti qu'il sera début novembre. Il donnera un concert le jeudi 10 novembre, place To'atā, pour présenter son nouvel album, Sous un soleil énorme, notamment inspiré de son voyage en Argentine. Un concert organisé par SA Productions, Radio1 et Tiare FM.



Son dernier album, sorti en 2021, est présenté par les organisateurs du concert comme un album "solaire, à multiples facettes". Il s'est entouré, pour ce projet, de nombreuses personnalités comme Romain Humeau du groupe Eiffel, avec qui il a déjà collaboré, ou encore ses complices de longue date, les musiciens Georges Baux, Xavier Tribolet et Michaël Lapie. Mais il a également été rejoint pour la première fois par le duo Terrenoire, ainsi qu'un collectif formé par Izia Higelin, Gaëtan Roussel, Hervé et Éric Cantona.



Avec plus de 50 ans de carrière, les succès de Bernard Lavilliers sont nombreux, à l'image de Stand the Ghetto et La Salsa en 1980, Idées noires en 1983, Melody Tempo Harmony en 1994. Des tubes qu'il devrait partager à nouveau sur la scène polynésienne.



Nul doute que l'auteur-compositeur interprète, qui se décrit comme "chanteur bourlingueur et baroudeur", devrait apprécier de poser ses valises, le temps d'un concert, à Tahiti.

Tarifs Fosse assise :

- Chaise or (devant la scène) : 10 000 Fcfp

- Chaise cat. 1 : 8 000 Fcfp

- Chaise cat. 2 : 7 000 Fcfp





Tribunes assises :

Cat. 1 (début et centre tribune 1) : 6 500 Fcfp

Cat. 2 (arrière tribune 1 et début tribunes 2 et 3) : 6 000 Fcfp

Cat. 3 (centre tribunes 2 et 3) : 5 500 Fcfp

Cat. 4 (fond tribune 1 et extrémité tribune 2 et 3) : 5 000 Fcfp



Billets en vente sur www.ticketpacific.pf , dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : + 101 Fcfp/place achetée en ligne).

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 21 Juin 2022 à 18:36 | Lu 116 fois