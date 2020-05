Benoit Kautai garde son fauteuil

Nuku hiva, le 23 mai 2020 - Le conseil municipal de Nuku Hiva aux Marquises, a procédé à l’élection du maire et de ses adjoints, samedi dernier à Taiohae. Sans surprise, le maire sortant Benoit Kautai a été réélu.



Lors du 1er tour des élections de mars dernier, la liste Te Henua Enata a Tu du maire sortant Benoît Kautai avait remporté 53,1% des votes. Sa liste s’est vu allouer 19 sièges sur les 23 que compte le conseil municipal de la capitale marquisienne.

Benoît Kautai à été réélu à la tête de la mairie de Nuku Hiva. Ses six adjoints sont désormais Jeanne Marie Kautai, Casimir Tamarii, Mathilde Taupotini, Max Peterano, Victorine Ciantar et Gordon Falchetto.

Yvonne Katupa reste maire déléguée du village de Hatiheu et Nicolas Haiti maire délégué du village de Taipivai. Enfin, Pierre Cancian, Juliana Hokaupoko, wenceslas Falchetto, Jeanne Otto, Laïza Deane et James Tekohuotetua font leur entrée dans le conseil municipal.



Conformément au calcul de la prime majoritaire, les quatre derniers sièges du conseil sont attribués à la liste Taha ia katahi, seule liste d’opposition.