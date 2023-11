Benoit Kautai à Paris pour défendre les Marquises

Tahiti, le 6 octobre 2023 - En déplacement à Paris pour défendre le projet de communauté de communes des îles Marquises, et pour faire valoir la volonté des élus des Marquises de se désolidariser de l’entreprise de demande d’indépendance par le gouvernement Tavini de la Polynésie française, Benoit Kautai sera à la Convention nationale de la démocratie locale.



Prévue sur la seul journée du 7 novembre, cette convention réunira des élus locaux pour qu’ils puissent donner leur avis sur un certain nombre de pistes et d’idées que le gouvernement central (l’État) et les associations nationales d’élus ont déjà identifiées. Ce sera aussi et surtout l’occasion pour les élus de faire part de leurs idées et de leurs solutions pour améliorer les conditions d’exercice de leurs mandats.



Les maires présents participeront à des ateliers relatifs au statut de l’élu (articulation du mandat et de la vie professionnelle, indemnités, régime social et de retraites, formation…), au fonctionnement des collectivités (fonctionnement du conseil municipal et de la mairie, de l’intercommunalité…) et à la simplification de l’action locale.