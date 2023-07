Benjamin Zorgnotti sacré champion de Polynésie sur route

Tahiti le 30 juillet 2023 - La côte est de Tahiti a servi de cadre, dimanche, aux Championnats de Polynésie sur route de cyclisme. Benjamin Zorgnotti s’est imposé dans la course élite, William Chung (2e) et Heiarii Manutahi (3e) l’entourant sur le podium. Succès dans la course access du jeune U17 Hitiarii Cassel, Élodie Touffet décrochant le titre chez les dames.



Le cyclisme local consacre actuellement ses courses aux différents Championnats de Polynésie. Après celui du contre-la-montre individuel remporté dimanche dernier par Taruia Krainer et avant celui du contre-la-montre par équipe dimanche prochain, les coureurs étaient en lice, ce dimanche, sur le Championnat de Polynésie de course sur route. Au programme de la course open, soit l’élite locale, 115 km avec un départ donné du RSMA de Mahina, puis trois tours à effectuer entre la montée du collège de Hitia’a et la marina de Faarepa à Papeno’o et final dans la montée du Tahara’a.



La course était placée sous le signe de l’offensive dès les premiers kilomètres avec une succession d’attaques. La première échappée sérieuse se dessinait du côté de Nivee lorsque Benjamin Zorgnotti, Opeta Vernaudon et William Chung creusaient un écart significatif. William Chung était victime d’un incident mécanique puis Opeta Vernaudon crevait dans la montée du collège de Hitia’a lors du 2e tour, mais les trois coureurs faisaient cause commune en s’attendant mutuellement. Ils allaient compter jusqu’à 4’30’’ d’avance sur le premier peloton contrôlé par Fei Pi et Taruia Krainer pour protéger Benjamin Zorgnotti.



Pirae était également dans l’expectative avec deux coureurs devant. Kahiri Endeler, l’homme à battre a priori compte tenu de la surveillance dont il faisait l’objet, a bien tenté de sortir du peloton mais ses attaques étaient contrées. Lors du dernier tour avant le retour vers le Tahara’a, Benjamin Zorgnotti, qui assurait l’essentiel du travail devant, plaçait une attaque dans Nivee, William Chung et Opeta Vernaudon ne pouvant suivre. Le coureur de Fei Pi ralliait l’arrivée en solitaire pour s’imposer en 2h58’53’’ au sommet du Tahara’a. William Chung prenait la 2e place à 1’26’’ du vainqueur, Heiarii Manutahi, le tenant du titre, complétant le podium open hommes en terminant à 3’05’’ du nouveau champion de Tahiti sur route. Opeta Vernaudon termine 3e au scratch en 3h00’23’’ et s’octroie le titre de champion en open master.



Hitiarii Cassel confirme ses promesses



“C’était une belle course et une course de guerriers, car c’était long et il y avait de la pluie et du vent”, a confié Benjamin Zorgnotti à l’arrivée. “Mais notre échappée s’est avérée décisive grâce notamment à mon équipe et à Taruia Krainer qui a contrôlé le peloton derrière. J’ai attaqué dans Nivee sur la fin de course, car même si je me sentais vraiment bien, je ne voulais pas attendre le Tahara’a pour faire la différence. Je ramène le maillot pour Fei après celui de Taruia dimanche dernier et c’est une belle satisfaction de faire honneur à notre club. Je prépare actuellement les Championnats du monde d’Ironman qui auront lieu fin août en Finlande et c’est pour ça que je suis bien affûté actuellement.”



Déjà multi-champion de Polynésie en triathlon, athlétisme (course de fond) et cyclisme (contre-la-montre), Benjamin Zorgnotti a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, dimanche, en décrochant son premier titre de champion de Polynésie de cyclisme sur route. Le jeune Hitiarii Cassel (U17) a lui aussi été solide lors de la course access longue de 83,2 km au sein de laquelle figuraient les féminines. Le jeune coureur de Pirae a fait la différence dans la montée du Tahara’a pour s’imposer en 2h13’30’’ devant les seniors Toareva Parker et Keaoni Taaroa, qui terminent à 1’’ et 2’’. Élodie Touffet, qui a joué les premiers rôles du peloton access jusque dans les derniers mètres, décroche le titre féminin en 2h13’38’’. Enfin, Éric Chang Sang s’impose en master et Manarii Lo Fat en U19.



Le Championnat de Polynésie de contre-la-montre par équipe est programmé dimanche prochain et Fei Pi y visera un triplé après les titres de Taruia Kainer et Benjamin Zorgnotti.



Patrice Bastian



Les podiums



*Open hommes (115 km)

1. Benjamin Zorgnotti (Fei Pi) 2h58’53’’

2. William Chung (Pirae) à 1’26’’

3. Heiarii Manutahi (Pirae) à 3’05’’

*Open hommes master (115 km)

1. Opeta Vernaudon (Vénus) 3h00’23’’

2. Mehdi Gabrillargues (Pirae) à 1’50’’

3. Teva Poulain (Fei Pi) à 2’34’’

*Access hommes seniors (83,2 km)

1. Toareva Parker (TOR) 2h13’31’’

2. Keaoni Taaroa (Vénus) à 1’’

3. Maui Haro (TOR) à 2’48’’

*Access hommes master (83,2 km)

1. Éric Chang Sang (Fei Pi) 2h13’46’’

2. Tutea Degage (RTT) à 1’23’’

3. Jean-Pierre Bernadat (TPC) à 1’41’’

*Access femmes (83,2 km)

1. Élodie Touffet (Fei Pi) 2h13’38’’

2. Poerava Van Bastolaire (Pirae) à 2’04’’

3. Kylie Crawford (Mar Tri) à 2’35’’

*U19 (83,2 km)

1. Manuarii Lo Fat (Mar Tri) 2h13’51’’

2. Nainoa Tanetoa (TOR) à 6’55’’

*U17 (83,2 km)

1. Hitiarii Cassel (Pirae) 2h13’30’’

2. Herehau Laurent (Arue) à 44’’

3. Kohai Schmit (Fei Pi) à 10’39’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 30 Juillet 2023 à 18:14 | Lu 303 fois