Benjamin Zorgnotti reste le patron, grande première pour Maidi Susset

Tahiti, le 4 décembre 2022 - Pas de surprise aux championnats de Polynésie de triathlon organisés dimanche à Faratea. Du moins chez les messieurs où le patron, Benjamin Zorgnotti, a de nouveau survolé les débats en devançant de plus de quatre minutes Damien Troquenet, deuxième, et de plus de cinq minutes Thomas Lubin qui a complété le podium. Du côté des dames, la jeune espoir, Maidi Susset, l'a emporté devant la championne en titre, Guénaelle Rauby. Hélène Tranquillin a terminé troisième de la catégorie.



Clôture, ce dimanche, de la saison de triathlon avec les championnats de Polynésie organisés cette année du côté de Faratea, à Taravao. L'occasion notamment de revoir en action LA référence de la discipline, Benjamin Zorgnotti, avant son départ le 10 décembre pour la Nouvelle-Zélande et le Half Ironman de Taupo. Pour le titiller sur cette course, courue sur un format S (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied), on pouvait compter sur Damien Troquenet vainqueur du dernier triathlon organisé à Tiarei le mois dernier. En plus de Troquenet, Thomas Lubin, Yohan Hotellier, Ludovic Chastang ou encore le jeune espoir, Nainoa Tanetoa, 16 ans, complétaient ce beau casting. Seule absence notable, celle du vice-champion en titre, Jean-Marc Rimaud, blessé et qui n'a pas pu prendre le départ.



Mais ce dimanche à Faratea, le suspens n'aura tenu que sur la partie natation où Benjamin Zorgnotti sortait en tête avec dans son sillage Antoine Estival. Derrière à plus de 20 secondes, le prometteur, Nainoa Tanetoa, occupait la troisième place, suivait ensuite Thomas Lubin et Damien Troquenet, moins bon nageur tous les deux et qui accusaient près de deux minutes de retard sur la tête.



Sur son vélo, le quadruple médaillé d'or des dernier Mini-Jeux de Saipan s'est définitivement envolé. Au moment de la transition vélo-course à pied, Zorgnotti avait repoussé ses plus proches poursuivants à plus de trois minutes. Et personne n'allait le revoir sur les 5 km de course et le champion bouclait son triathlon en 1h01'10. Derrière à plus de quatre minutes, Damien Troquenait, comme à son habitude, a réalisé une folle remontée à pied pour s'adjuger la deuxième place. Thomas Lubin de son côté a pris le meilleur sur Nainoa Tanetoa au cours des derniers kilomètres pour monter sur la troisième marche du podium.

La confirmation pour Maidi Susset Du côté des dames, Maidi Susset, 16 ans, a confirmé tous les espoirs placés en elle. Victorieuse du triathlon de Tiarei le mois dernier, la jeune fille abordait ces championnats en pleine confiance. Ainsi elle sortait déjà en tête après la partie natation suivie par la championne en titre, Guénaelle Rauby. Les deux athlètes se sont ensuite entendues sur le parcours en vélo et finalement la jeune espoir a fait la différence sur les 5 km de course à pied où elle a déposé sa rivale. A l'arrivée un temps de 1h14'46 pour Maidi Susset qui devançait de 35 secondes Rauby. Le podium chez les dames était complété par Hélène Tranquillin.



A noter par ailleurs que sur le triathlon XS, Kohai Schmit, 14 ans, l'a emporté chez les garçons, et Zoé Tack,14 ans aussi, s'est imposés chez les filles.

Le top 5 chez les messieurs et les dames Messieurs

1 – Benjamin Zorgnotti (CNP) 1h01'10

2 – Damien Troquenet (VSOP Moz Team) 1h05'48

3 – Thomas Lubin 1h06'12 (Kona Tri)

4 – Nainoa Tanetoa (Kona Tri) 1h07'22

5 – Franck Soulon (Kona Tri) 1h11'35



Dames

1 – Maidi Susset (CNP) 1h14'46

2 – Guénaelle Rauby (AS Tamarii Punaruu Triathlon) 1h15'21

3 – Hélène Tranquillin 1h16'18

4 – Amandine Matera (Vahine Tri) 1h20'10

5 – Océane Maindron (Vahine Tri) 1h20'49

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 4 Décembre 2022 à 18:04 | Lu 355 fois