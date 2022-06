Benjamin Zorgnotti continue sa ruée vers l'or à Saipan

Tahiti, le 21 juin 2022 - Après sa victoire dimanche au triathlon, Benjamin Zorgnotti a récidivé, ce mardi, en remportant également l'or sur l'aquathlon. Sous une grosse chaleur, Zorgnotti a bouclé l'enchainement course à pied, natation, course à pied en un peu plus de 30 minutes. L'autre Tahitien engagé, Damien Troquenet, s'est, lui,classé 6e. Chez les dames, Guénaelle Rauby et Puameama Tevenino ont terminé respectivement 4e et 6e.



Deux courses et autant de médailles d'or pour Benjamin Zorgnotti aux Mini-Jeux de Saipan. Après le triathlon, dimanche, Zorgnotti a remis ça, ce mardi, en survolant l'aquathlon. L'intéressé a bouclé l'enchainement course à pied (2,5 km), natation (1 km), course à pied (2,5 km) en un peu plus de 30 minutes, devançant de trois minutes les Calédoniens, Mathieu Szalamacha et Patrick Vernay, déjà 2e et 3e du triathlon effectué dimanche.



Damien Troquenet craque en natation



C'est sous une grosse chaleur que s'est disputé cet aquahtlon, organisé sur l'île de Rota, à 50 minutes d'avion de Saipan. Des "conditions extrêmes", pour reprendre les mots du cadre technique de la fédération tahitienne de triathlon, Rémy Ségard, qui n'allaient pas gêner plus que ça Benjamin Zorgnotti. Le premier tronçon de course à pied est bouclé en moins de 8 minutes par la fusée tahitienne qui emmenait dans son sillage son compagnon de la sélection, Damien Troquenet. Le duo polynésien en tête avait une cinquantaine de mètres d'avance sur leurs plus proches poursuivants au moment d'aborder la transition vers la partie natation.



Et cette dernière allait être fatale à Damien Troquenet qui a été avalé par les Cagous et les athlètes de Guam et des Îles Mariannes du Nord. Zorgnotti pour sa part, sans forcer son talent, allait conforter son avance en tête, pour compter plus de 40 secondes d'avance sur les deux Calédoniens, Szalamacha et Vernay. Et sur les 2,5 km de course à pied, Zorgnotti n'allait pas être inquiété et franchissait donc la ligne d'arrivée après un peu plus de 30 minutes d'efforts. Damien Troquenet, 4e du triathlon dimanche, s'est cette fois-ci classé 6e de l'aquathlon.



Chez les dames, Guénaelle Rauby a échoué au pied du podium, mardi. Et sa jeune partenaire de sélection, Puameama Tevenino s'est, elle, offert la 6e place de l'aquathlon. À noter que la course en relais mixte doit encore se tenir, mardi soir, sur l'île de Rota.



Et rappelons également qu'à la suite des épreuves de triathlon et d'aquathlon, Benjamin Zorgnotti et Damien Troquenet seront de nouveau sur le pont, mercredi, pour l'athlétisme, où ils s'aligneront sur le 5 000 mètres.