Belle revanche pour Wright

Owen Wright énorme en huitième





La dernière journée du Tahiti Pro Teahupo'o 2019 avait débuté hier matin sans les locaux, Michel Bourez ayant été éliminé par le futur vainqueur Owen Wright lors d’un huitième de finale épique (18.50 pour Owen Wright contre 18.10 pour Michel Bourez). Kauli Vaast avait pour sa part été éliminé lui aussi au même stade par Jérémy Florès, 15.76 contre 13.66.





Owen Wright géant en quart





La compétition a débuté à 7h35. Quelques belles et grosses vagues étaient encore présentes, mais le temps d'attente beaucoup plus long que la veille. Dans le premier quart de finale, Owen Wright, cet habitué des phases finales de la compétition à Teahupo'o, fait très fort, il obtient un 10 et un 9.07 contre Jadson André, qui ne démérite pas avec une vague notée 9.00, mais n’inquiète jamais le futur lauréat.





Dans le deuxième quart, Jordy Smith prend un tube à 9.23, alors qu'Adriano De Souza ne parvient pas à scorer. Ça passe. Dans le quart de finale suivant, Medina se retrouve face à Jérémy Florès qui n'a pas de vague pour s'exprimer suite à une grosse accalmie. C'est Medina qui passe au tour suivant avec 11.77 contre 2.50 sur deux vagues pour Florès, dernier tricolore, qui ne gagnera pas une deuxième fois la Tahiti Pro Teahupo'o.