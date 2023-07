Bella, la chienne naufragée, retrouve une nouvelle famille

Manzanillo, Mexique | AFP | vendredi 20/07/2023 - Bella, la chienne sauvée des eaux avec un naufragé australien dans le Pacifique, a été adoptée par un nouveau maître, une histoire qui fait la Une au Mexique où les autorités de la capitale célèbrent vendredi la "Journée internationale du chien".



Son nouveau maître s'appelle Genaro Rosales, 48 ans. Il est membre d'équipage du bateau de pêche qui a localisé Bella et Thimothy Shaddock, 54 ans, à bord d'un catamaran à la dérive, à 1.200 miles (environ 2.200 km) au large des côtes.



"J'ai été un de ceux qui ont été les premiers en contact avec elle", raconte-t-il à Manzanillo (ouest), le port où le naufragé et la chienne ont été ramenés mercredi.



Ils avaient survécu en mangeant du poisson cru et en buvant de l'eau de pluie, avait précisé la presse australienne.



Shaddock était parti en avril depuis La Paz (ouest du Mexique), pour une traversée de 6.000 km vers la Polynésie française. Une tempête a endommagé son bateau, Aloha Toa.



Avant de lever l'ancre, il avait connu Bella, qui vagabondait dans les rues. Faute de lui trouver un point de chute, et vu l'insistance de la chienne, il l'avait emmenée avec lui.



- "Deuxième père" -

C'est sans Bella que Shaddock était descendu mercredi du bateau de pêche. La chienne était restée à bord.



Actuellement hébergé dans un hotel, l'aventurier a décidé de rentrer chez lui en Australie.



Pour éviter à Bella le stress d'un long voyage, il s'est séparé de sa compagne d'infortune, à qui il a rendu hommage: "Elle est bien plus courageuse que moi (...) elle est incroyable".



L'Australien a confié Bella à Rosales, qui se présente comme son "deuxième papa".



"Timothy a vu comment je traitais Bella, les attentions que j'avais pour elle", explique le marin mexicain. "Je lui ai dit que j'aimais les animaux. J'ai déjà un petit chien, des chats, des perruches".



Bella est une chienne d'environ trois ans au pelage sombre, avec des tâches dorées.



"Elle est très docile", poursuit son nouveau maître. "La vétérinaire m'a dit qu'elle était un peu stressée, en raison du temps qu'elle a passé en haute mer".



La mairie de Mexico a annoncé une "journée internationale du chien" ce 21 juillet, et une journée du "bien-être animal" samedi.



"A Mexico, 78% de la population considère les animaux de compagnie comme des membres de la famille", selon les autorités d'une ville où les salons de beauté pour chiens et les gardiens promenant en laisse une demi-douzaine de bergers allemands, de golden retriever, de caniches ou de huskis font partie du paysage.



Cette journée internationale est pourtant programmée le 26 août, d'après l'Organisation internationale pour la protection animale (OIPA en anglais).