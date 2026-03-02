

Beach-volley – Le tournoi international lancé à Paofai

Tahiti, le 30 mars 2026 - La 3e édition du Tahiti World Beach Tour a débuté dimanche au parc Paofai par la cérémonie d’ouverture. L’événement, qui constitue une étape du tour mondial, va mettre en scène 27 duos masculins de haut niveau, dont trois paires tahitiennes, sur le sable de Paofai de lundi à jeudi. Jeux du Pacifique 2027 de Tahiti pour les locaux et Jeux olympiques 2028 de Los Angeles pour les étrangers sont les objectifs des participants.



Huit équipes engagées en 2023, seize en 2024 et 27 pour la présente édition, le Tahiti World Beach Tour a gagné en rayonnement au fil de ses éditions et en crédit auprès de la Fédération internationale de volley-ball. La cérémonie d’ouverture organisée dimanche en fin d’après-midi au parc Paofai sous un soleil resplendissant a été haute en couleur et suivie par le public installé dans les tribunes qui ont été disposées pour l’occasion autour des deux surfaces de jeu.



Le tournoi démarre sous les meilleurs auspices, un sentiment confirmé par Anne Kare, vice-présidente déléguée de la Fédération tahitienne de volley-ball (FTVB) et cheville ouvrière de l’organisation de ce tournoi international : “Le tournoi se présente très bien au niveau des installations et cela nous a été confirmé par les représentants qui sont venus de France et qui se sont occupés de l’organisation des JO de Paris. Après leur inspection, ils nous ont dit que notre site était digne d’un tournoi des Jeux olympiques. C’est aussi grâce au COJ, le comité organisateur des Jeux de 2027, qui a anticipé la commande de matériel pour les Jeux et c’est celui que nous utilisons pour le tournoi international.”

Le premier test en vue des Jeux du Pacifique 2027



Le traditionnel défilé des athlètes et de leurs drapeaux a ouvert la cérémonie d’ouverture dimanche et précédé les discours de circonstance, dont celui de Kainuu Temauri, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui nous a ensuite confié : “C’est un jour marquant car c’est le premier test event en vue des Jeux du Pacifique et il y en aura d’autres tout au long de l’année. On est en phase de préparation, mais au-delà des performances de nos athlètes, on a besoin que nos différentes fédérations sportives, qui seront concernées par les Jeux du Pacifique, se projettent au niveau de l’organisation des compétitions et on va s’efforcer qu’il y ait au moins un événement majeur pour chaque discipline dans la période précédant les Jeux. Au niveau des installations, les chantiers avancent et si on a pris un peu de retard pour certains, tout sera prêt pour l’ouverture des Jeux.”



Un test donc pour la Fédération tahitienne de volley-ball, mais aussi pour les trois paires tahitiennes qui sont engagées sur le chemin de sélection pour les Jeux du Pacifique 2027.

Du haut niveau qui garantit un tournoi intense



Les duos Christophe Ariitai-Rautini Cary, Nohoarii Paofai-Jérémie Paraue et Matoari Taero-Miki Foster tenteront de prendre une option pour décrocher l’unique billet attribué au beach-volley tahitien, comme ce sera le cas pour tous les pays participant aux Jeux du Pacifique. Mais le Tahiti World Beach Tour 2026 ne sera pas décisif quant à l’identité des futurs représentants tahitiens en juillet 2027, le comité de sélection arrêtant sa décision après le Tahiti World Beach Tour 2027 qui aura lieu à la même période l’année prochaine.



Ce rendez-vous, cette semaine, est également d’importance pour certaines équipes étrangères qui visent une qualification pour les Jeux olympiques 2028 de Los Angeles, le Tahiti World Beach Tour leur permettant de marquer des points au classement mondial.



La compétition démarre avec la phase de qualification qui se déroulera ce lundi et ce mardi avec quinze équipes en lice, les quatre meilleures se qualifiant pour la phase finale. Les neuf équipes étrangères les mieux placées au classement mondial, et notamment les favoris japonais et américains, et les trois paires tahitiennes sont d’office qualifiées pour la phase finale qui se déroulera mercredi et jeudi. Le tournoi propose un prize money de 5 000 US dollars (520 000 francs) dont 1 000 (104 000 francs) pour le vainqueur.



Compte tenu du niveau du plateau, spectacle intense garanti pendant quatre jours au parc Paofai qui devrait attirer un public nombreux, d’autant que le tournoi se déroule pendant des vacances scolaires.



Patrice Bastian







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 29 Mars 2026 à 19:31 | Lu 167 fois



