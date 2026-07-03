

Beach-volley/Green volley - Un tournoi animé à Aorai Tini Hau



Tahiti, le 19 juillet 2026 - La Fédération tahitienne de volley-ball (FTVB) a organisé samedi un tournoi de beach-volley et de green volley au parc Aorai Tini Hau. La participation a été conséquente et a animé le site tout au long de la journée. L’événement se déroule en trois étapes, les deux prochaines étant programmées à la pointe Vénus de Mahina.



Le terrain de beach et la pelouse de Aorai Tini Hau ont servi de support, samedi, à des rencontres de volley-ball dans le cadre d’un tournoi initié par la Fédération tahitienne de volley. Le rendez-vous a généré une bonne participation avec une vingtaine de duos hommes et femmes en beach-volley et six équipes en green volley dont les formations étaient mixtes et composées de deux hommes et deux femmes conformément au règlement du tournoi.



Anne Faaio, la vice-présidente déléguée de la Fédération tahitienne de volley-ball, a commenté l’intérêt de l’événement : “L’idée d’organiser cette journée, c’est d’occuper les jeunes pendant les vacances en continuant à jouer au volley-ball. Comme la majeure partie de la saison se déroule en salle, on a fait le choix de proposer un tournoi en extérieur avec du beach-volley et du green volley. On est satisfait de la participation, ce qui nous a permis de bâtir des tableaux conséquents. Et tous devraient continuer lors des deux prochains tournois car il y aura un prize money distribué à la fin du dernier tournoi. J’aimerais aussi souligner le rôle de Danny Huaa qui porte le projet avec l’appui de la fédération.”



Programmé tout au long de la journée de 9 à 17 heures, le tournoi a été ouvert par une minute de silence observée en mémoire de Jennifer Villeret, joueuse et bénévole active au sein de l’AS Tamarii Punaruu volley-ball qui est récemment décédée. Son conjoint, Édouard Mare, également actif au sein du volley-ball local, et ses enfants – Haukea, qui poursuit une carrière de volleyeur en France à haut niveau, et Keilani étaient bien sûr présents. Passé ce moment émouvant, Danny Huaa, la cheville ouvrière de l’événement, a lancé les tournois de beach-volley et de green volley.



Des finales très disputées



La motivation des participants était évidente samedi tant les rencontres ont été intenses dans les tableaux hommes et femmes de beach volley et mixtes de green volley. Et ce fut plus particulièrement marquant dans les finales qui se sont jouées au tie-break. Le quatuor Kumuhei Ravatua, Christophe Ariitai, Matorai Taero et Heivai Rupea l’a ainsi emporté en trois sets (14-16, 15-7, 15-11) contre l’équipe composée de Kim-Hi Rommataaroa, Terooarii Foster, Natura Rey et Marie-Rose Adams.



Trois sets également pour la paire féminine Lokelani Vero/Taiana Tere qui s’est imposée en finale du tableau de beach-volley féminin face à Vahine et Grâce Tauraa sur le score de 15-11, 8-15, 15-11.



Et même schéma dans la finale du beach masculin jouée par Miki Foster et Torii Teheiura opposés à Hoani Teriihopuare et Titouan Lemoal qui remplaçait Christophe Ariitai, déjà vainqueur en green volley mais qui ne pouvait rester pour la finale du beach, pris par ses occupations professionnelles. Miki Foster et Torii Teheiura ont dominé le premier set 21-17, mais leurs adversaires ont renversé la tendance dans la deuxième manche en l’emportant 21-15. Le match était solide des deux côtés avec des actions parfois spectaculaires, Foster et Teheiura finissant par l’emporter sur la marque de 15-8 au tie-break.



La remise des prix a clos la journée en fin d’après-midi. Prochain rendez-vous le samedi 1er août à la pointe Vénus pour la 2e étape. La 3e et dernière étape est elle aussi programmée à Mahina. Elle se déroulera le samedi 15 août avec la remise du prize money.



Patrice Bastian







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 19 Juillet 2026 à 15:12 | Lu 225 fois



