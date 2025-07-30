

Beach tennis – Un tournoi pour préparer l’Open international



Tahiti, le 25 août 2052 - L’association Beach Tennis Tahiti a démarré sa saison 2025-2026 avec la première étape du Tahiti Tour organisée samedi et dimanche au beach stadium de Aorai Tini Hau. Le rendez-vous s’inscrivait plus particulièrement dans la préparation de l’Open international de Tahiti 2025 qui aura lieu au parc Paofai du 17 au 21 septembre.



Le beach tennis local a connu deux mois de trêve depuis les Championnats de Polynésie de la discipline qui avait bouclé la saison 2024-2025. Ce week-end, la nouvelle saison a démarré sur les terrains du beach stadium de Aorai Tini Hau qui accueille les tournois en alternance avec le spot du parc Paofai. Beau temps et ambiance festive ont animé le rendez-vous qui a engendré 54 inscriptions dans les différents tableaux au programme, simples vahine et tane le samedi, doubles vahine, tane et tamari’i le dimanche. À noter une solide participation dans les tableaux vahine.



Le retour à la compétition était très attendu par les pratiquants, notamment l’élite qui se verra proposer un gros challenge dans trois semaines avec le 3e Open international de Tahiti. Et puis ce premier tournoi de la saison pouvait permettre aux joueurs et joueuses de gagner des points pour améliorer leur classement dans la hiérarchie locale qui évolue constamment avec les points cumulés sur les douze derniers mois.



Pas de grosses surprises quant aux résultats de la première étape du Tahiti Tour, les ténors hommes et femmes ayant dans l’ensemble bien confirmé leur statut. Ainsi, en simple vahine et tane, Taihara Taerea et Yankell Clavery ont confirmé leur titre de champions de Polynésie 2024-2025 dans leur tableau respectif. Yankell Clavery a réalisé le doublé en s’imposant en double tane en compagnie de Jérémy Duchier. Taihara Taerea, associée à Laëtitia Clavery, s’est pour sa part inclinée en demi-finale. C’est le duo Aurélie Buhagiar-Sousou Vivi qui s’est imposé dans le tableau en battant Lena Langlois et Natacha Dupuis en finale. Mais Taihara Taerea a également réussi un doublé en l’emportant dans le tableau double mixte en compagnie de René O’Connor, tous deux battant en finale le couple Clavery. À souligner que leur fils Ylouan a pris la 3e place en simple vahine, tableau où il était engagé compte tenu de son jeune âge.

Un Open international qui monte en gamme



Yankell Clavery, le numéro 1 local chez les hommes et président de l’association Beach Tennis Tahiti, a évoqué la reprise de la saison et l’approche de l’Open international de Tahiti : “Le tournoi constitue une bonne reprise pour la nouvelle saison, d’autant que l’on a augmenté le nombre de matchs avec trois tableaux de doubles et deux de simples. On se prépare pour l’Open international qui aura lieu au mois de septembre et qui s’annonce spectaculaire avec une participation étrangère relevée. Notre élite progresse localement, mais le niveau de l’Open s’annonce bien supérieur à celui de nos meilleurs joueurs. En vue de l’Open, nous allons organiser des tournois internes et des entraînements pour préparer nos meilleurs joueurs et joueuses pour que le beach tennis tahitien soit à la hauteur de l’événement et donne une bonne réplique aux meilleurs étrangers. Je tiens à souligner le rôle de nos partenaires qui nous permettent de proposer un Open international d’envergure et l’IJSPF qui a intégré notre événement dans le calendrier des grandes manifestations, ce qui nous apporte un soutien logistique et financier supplémentaire, et Tahiti Tourisme qui nous apporte aussi son soutien. Le beach tennis local évolue bien mais ce type d’événement est de nature à nous donner encore plus de visibilité.”



Le 3e Open international de Tahiti est monté en gamme en étant classé BT 100 avec un prize money de 10 000 dollars (un peu plus d’un million de francs), les deux précédents étant classé BT 50 avec 4 000 dollars (413 000 francs) de prize money.

Un plateau international qui s’annonce relevé



Cette montée en gamme permet d’étoffer quantitativement et qualitativement le plateau international. Est déjà acquise la participation du Réunionnais Théo Irigaray, qui a été top 5 mondial et double champion d’Europe et qui fera équipe avec l’Italien Paolo Tronci. Deux autres Italiens seront aussi au rendez-vous, dont Lucas Tamarossa, ancien n°1 mondial qui a gagné tous les grands tournois internationaux et qui fera équipe avec un jeune transalpin de 18 ans, actuellement n°20 mondial. Une paire portugaise classée dans le top 50 enrichira aussi le tableau masculin.



Chez les dames, sont attendues une paire japonaise et une paire franco-japonaise, d’autres joueuses nippones étant aussi espérées. Il reste encore du temps pour que le plateau international s’étoffe, mais au moins une vingtaine de joueurs et joueuses de haut niveau feront le déplacement à Tahiti. Des Calédoniens se sont aussi dits intéressés mais n’ont pas encore confirmé leur participation. Compte tenu du niveau envisagé du 3e Open international de Tahiti, les locaux et en particulier l’élite vont redoubler d’efforts à l’entraînement sur les terrains du stade Willy-Bambridge. Du 17 au 21 septembre, l’occasion sera donc donnée au beach tennis tahitien de mieux situer son niveau dans un contexte relevé.



Patrice Bastian



Les podiums



Double vahine

1. Aurélie Buhagiar/Sousou Vivi

2. Lena Langlois/Natacha Dupuis

3. Vaea Dellapina/Nelly Bartolo

Double tane

1.Yankell Clavery/Jérémy Duchier

2. Corentin Boucher/Heiva Yvonnet

3. Sylvain Didier/Max

Simple vahine

1.Taihara Taerea

2. Nelly Bartolo

3. Ylouan Clavery

Simple tane

1.Yankell Clavery

2. Jérémy Duchier

3. Sylvain Didier

Double mixte

1. René O'Connor/Taihara Taerea

2. Yankell Clavery/Laëtitia Clavery

3. Louis Boyer/Lena Langlois

