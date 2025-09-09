

Beach tennis – Un Open international performant

Tahiti, le 22 septembre 2025 - La troisième édition de l’Open international de Tahiti de beach tennis s’est déroulé samedi et dimanche au Parc Paofai. Le tournoi a été d’un très bon niveau et marqué globalement par la domination des Japonais vainqueurs des trois tableaux de doubles avec l’appui du Brésilien Simoneto chez les messieurs. Triplé du Japonais Tomioka vainqueur en double hommes et mixtes et en simple hommes, la Calédonienne Nekiria s’imposant en simple femmes.



L’association beach tennis Tahiti a organisé son troisième Open international de Tahiti, tournoi labellisé ITF (International Tennis Fédération) ce week-end sur le spot de beach de Paofai. Les deux premières éditions classées BT 50 avaient attiré un plateau international respectable, mais la montée en gamme du tournoi tahitien, passé BT 100 avec un prize money à la hausse (10 000 dollars US), a proposé cette année un plateau plus étoffé tant quantitativement que qualitativement. Le public s’est aussi déplacé plus nombreux au Beach Stadium de Paofai que lors des deux éditions précédentes, sans doute parce que le plateau était plus attractif. Et il y a eu effectivement du niveau pendant deux jours, les joueurs des meilleures paires étrangères étant classés entre les 50e et 100e places mondiales, la paire japonaise féminine n°1 se situant à la 35e place du ranking mondial.



Ce n’était pas l’élite mondiale qui était en scène à Paofai – peut-être cela viendra-t-il un jour –, mais les joueurs présents cette année ont assuré le spectacle et proposé un niveau de jeu que l’on n’avait pas encore vu à Tahiti.



La paire tahitienne n°1 Jérémy Duchier/Yankell Clavery est parvenue en demi-finale du double homme mais a cédé de peu (7/5.6/4) face au duo portugais Noho/Spratley classé n°2 du tableau. Finale logique ensuite dimanche entre la paire portugaise et le duo brésilo-japonais Simoneto/Tomioka favori du tournoi.



Et cela se confirma en finale, Augusto Simoneto et Hiroyuki Tomioka s’imposant assez nettement (6/1.6/3). Belle complémentarité entre deux joueurs qui ont déjà été associés dans des tournois internationaux, le Brésilien Simoneto faisant la plus grosse impression des quatre finalistes et il a apprécié sa présence à l’Open : “On a été très solides en finale avec très peu de fautes directes. On se connait avec Hiroyuki et notre association fonctionne bien. J’espère en tout cas que le public a apprécié la finale et l’ensemble de l’Open. En ce qui me concerne, j’ai trouvé le tournoi bien organisé avec des gens qui nous ont bien encadrés sur et hors du terrain. Je vais faire une bonne publicité pour l’Open de Tahiti dans d’autres tournois internationaux.”

Les Japonais trustent les trophées



La finale masculine avait été relativement expéditive. En double femme ça le fut plus encore. Les Tahitiennes Nelly Bartolo et Sarah Santacruz déjà satisfaites d’être en finale du tableau dimanche n’ont rien pu faire pour contrer la paire japonaise Eri Homma/Erina Otsuka qui a écrasé son tableau jusqu’en finale (6/0.6/0). Erina Otsuka signait un doublé après s’être imposée (6/1.6/1) samedi en finale du tableau double mixtes associée à Hiroyuki Tomioka contre la paire calédonienne Lysiane Nekiriai et Alexandre Mirault. Hiroyuki Tomioka gonflait son prize money personnel en obtenant un troisième titre après son succès (7/2) en finale simple hommes contre Yankell Clavery, ce dernier ayant réalisé une grosse performance en demi-finale en battant le Portugais Noho, n°2 du tableau. Lysiane Nekiriai offrait un titre à la délégation calédonienne en battant (7/2) la Tahitienne Natacha Dupuis en finale du simple femmes. Yankell Clavery le président de l’association beach tennis Tahiti tirait à juste titre un bilan positif de l’événement : “Cette troisième édition de l’Open a été à mon sens une belle réussite. Les étrangers ont proposé un niveau de jeu élevé et des matches souvent spectaculaires et les Tahitiens leur ont parfois donné une belle réplique. Le public était présent cette année ce qui a donné encore un peu plus de relief à l’événement. Les paires vainqueures en double hommes et femmes ainsi qu’en mixtes cette année enrichissent le niveau du palmarès. Quant à l’organisation, pas de soucis, l’équipe est bien rôdée. On aimerait bien monter encore en gamme avec un BT 200 car on a fait nos preuves au niveau de l’organisation, mais il nous faut un budget supérieur au niveau du prize money pour attirer des joueurs de l’élite mondiale. On est déjà bien aidé avec nos sponsors et l’IJSPF mais si l’on veut voir encore plus haut, il nous faudra plus de soutiens financiers.”



L’Open de Tahiti 2025 a en tout cas démontré que ses dirigeants étaient actifs et compétents ce qui augure d’un avenir prometteur pour la discipline.



Patrice Bastian

Résultats



Doubles hommes

*Demi-finale

-Simoneto/Tomioka (Bre/Jap) bat Goda/Quilici (Jap/Fra) 7/5.6/2

-Noro/spratley (Por) bat Duchier/Clavery (Tah) 7/5.6/4

*Finale

-Simoneto/Tomioka (Bre/Jap) bat Noro/Spratley (Por) 6/1.6/3

Doubles femmes

*Demi-finales

-Homma/Otsuka (Jap) bat Dupuis/Langlois (Tah) 6/1.6/0

-Bartolo/Santacruz (Tah) bat Nesa/Colombel (Tah) 6/4.4/6.10/6

*Finale

-Homma/Otsuka (Jap) bat Bartolo/Santacruz (Tah) 6/0.6/0

Doubles mixtes

*Finale

-Otsuka/Tomioka (Jap) bat Nekiriai/Mirault (NC) 6/1.6/1

Simples hommes

*Finale

-Hiroyuki Tomioka (Jap) bat Yankell Clavery (Tah) 7/2

Simples femmes

*Finale

-Lysiane Nekiriai (NC) bat Natacha Dupuis (Tah) 7/2

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 22 Septembre 2025 à 16:12 | Lu 332 fois



