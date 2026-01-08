

Beach tennis – Tournoi intense à Aorai Tini Hau

Tahiti, le 4 février 2025 - Le beach stadium de Aorai Tini Hau a servi de cadre samedi dernier à la cinquième étape du Fenua Tour 2025/2026 de beach tennis. Entre tournoi de simples le matin et de doubles l’après-midi, les rencontres se sont enchaînées avec beaucoup d’intensité et souvent du suspense dans les phases finales.



Le premier tournoi de l’exercice 2026 de beach tennis s’est déroulé samedi au beach stadium de Aorai Tini Hau sous un soleil éclatant et en présence d’une cinquantaine de participants tous tableaux confondus. Au programme, des tournois de simples hommes et femmes le matin, ceux des doubles enchaînant dans l’après-midi, la journée s’avérant bien chargée et physiquement exigeante pour ceux qui se sont engagés en simples et en doubles d’autant qu’ils ont dû composer avec une forte chaleur.



Les joueuses les mieux classées ont globalement fait l’impasse sur le simple ce qui a permis à Tahia Ischer de remporter le tableau féminin en battant (7/5) Maeva Ah Sin en finale.



Le tableau masculin mettait en revanche en scène quasiment toute l’élite locale en simple et en particulier le n°1 Yankell Clavery qui a confirmé son statut en battant Sylvain Didier en finale. Mais le président de l’Association Beach Tennis Tahiti a dû batailler pour s’imposer comme en témoigne le score (10/9, 7/4 au tie break). Pierre Leduc et Corentin Boucher se sont arrêtés au stade des demi-finales.

Sylvain Didier et Heiva Yvonet finissent fort



L’élite locale féminine était bien présente dans l’après-midi pour donner de la consistance au tableau de double féminin. Mais la finale y fut expéditive, le duo Nelly Bartolo et Sarah Santacruz s’imposant sèchement (6/2.6/0) face à Natacha Boyer et Lena Langlois. Du suspense par contre chez les hommes tant en demi-finale qu’en finale d’autant que le tableau s’annonçait très ouvert en l’absence de Yankell Clavery, indisponible l’après-midi, et de Jérémy Duchier. Deux joueurs qui forment le duo local des numéros 1 en double messieurs.



Dans ce contexte, Pierre Leduc et Corentin Boucher ont gagné leur billet pour la finale en éliminant Pierre Laurent et Loïc Lassalle en trois sets (4/6.6/1.10/7) et le score fut identique dans l’autre demi-finale qui s’est conclue par le succès de Sylvain Didier et Heiva Yvonet contre Nicolas Bauvit et René O’Connor. Et la finale fut tout aussi disputée car si Pierre Leduc et Corentin Boucher y a pris un meilleur départ en gagnant le premier set 6/4, le duo Sylvain Didier et Heiva Yvonet a inversé la tendance dans le deuxième set en l’empochant 6/1 et en dominant le tie-break 10/5.



Des déplacements programmés



Depuis son implantation au Fenua, le beach tennis se développe doucement mais sûrement tant quantitativement que qualitativement, un fait confirmé par Pierre Leduc, le trésorier de l’Association Beach Tennis Tahiti : “On compte aujourd’hui plus de soixante licenciés et environ 80 pratiquants. Des chiffres en progression au fil des années comme c’est le cas ces derniers mois. On a ouvert récemment des créneaux à Papara ce qui devrait attirer de nouveaux pratiquants. Avec la Fédération tahitienne de tennis, on a mis un calendrier en place qui nous permet d’organiser nos tournois en bonne harmonie avec le padel, dont on connait le succès ; nombre de nos joueurs pratiquent les deux disciplines. On a déjà commencé à préparer le prochain Open International en octobre qui devrait encore être classé BT 100 avec, donc, une solide participation étrangère. C’est une belle vitrine pour le beach tennis local et ça permet à notre élite de mieux se situer à l’international. Lors du dernier Open international de Tahiti auquel participaient des joueurs classés dans le Top 60 mondial, des doubles tahitiens hommes et femmes sont parvenus en demi-finale ce qui témoigne de la qualité de notre élite.”



Le beach tennis tahitien devrait être représenté au mois de mai au premier tournoi ITF de Nouméa et des déplacements sont envisagés en Australie. Mais les couleurs tahitiennes seront aussi bien présentes à la fin du mois au Brésil à l’occasion d’un tournoi BT 10 auquel participeront Sébastien Defert, Goulven Jezequel et Carine Montas. Le beach tennis local gagne toujours plus en relief.



Patrice Bastian





Résultats

Simples

Femmes

Demi-finales

Maeva Ah Sin bat Ylouan Clavery (H U16) 7/4

Tahia Ischer bat Carine Montas 7/4



Finale

Tahia Ischer bat Maeva Ah Sin 7/5



Hommes

Demi-finales

Yankell Clavery bat Pierre Leduc 9/3

Sylvain Didier bat Corentin Boucher 10/8

Finale

-Yankell Clavery bat Sylvain Didier 10/9.7/4



Doubles

Femmes

Demi-finales

N. Bartolo/S. Santacruz bat Y. Lecaill/J. Duchier 6/2.6/2

N. Boyer/L. Langlois bat N. Soulier/V. Dellapina 7/6.6/2



Finale

N. Bartolo/S.Santacruz bat N. Boyer/L. Langlois 6/2.6/0



Hommes

Demi-finales

P. Leduc/C. Boucher bat P. Laurent/L. Lassalle 4/6.6/1.10/7

S. Didier/H. Yvonet bat N. Bauvit/R. O’Connor 4/6.6/1.10/7



Finale

S. Didier/H. Yvonet bat P. Leduc/C. Boucher 4/6.6/1.10/5

